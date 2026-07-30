Lärarvikarie till vuxenutbildning i Katrineholm
EnRival AB / Gymnasielärarjobb / Katrineholm Visa alla gymnasielärarjobb i Katrineholm
2026-07-30
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Om EnRival Utbildning AB Utbildning är en kritisk faktor för den som söker jobb. Oavsett hur duktig man är kräver arbetsgivaren nästan alltid en formell utbildning av något slag. EnRival Utbildning erbjuder tjänster som sluter gapet mellan utanförskap och anställningsbarhet. Vägen går via karriärvägledning och utbildning, fram till en stark position på arbetsmarknaden.
EnRival Utbildning söker vikarier till vårdutbildning i Katrineholm!
Ditt uppdrag: Lärarvikarie
Vi driver 10 små personalintensiva vårdskolor med fokus på kvalitet, engagemang och samarbete. Skolorna erbjuder platsbunden vuxenutbildning inom vård och omsorg ämnesnivå 1, med ett team som består av VO-lärare, lärare i svenska, utbildade pedagoger, och vid behov språkstöd och stödpedagog.
Med en lärartäthet på 5-6 elever per pedagog och motiverade elever förväntar vi oss mycket goda resultat.
Lärarvikarie
Du skall fylla ett tomrum vid såväl planerad som oplanerad frånvaro. Med pedagogisk förmåga och handlingskraft kan du tillfälligt axla rollen att undervisa vuxna elever utifrån befintlig planering.
Erfarenhet av undervisning är din bästa plattform för att snabbt kunna axla rollen, i synnerhet erfarenhet av vuxenutbildning. Pedagogisk utbildning är ditt verktyg för att lyckas förmedla kunskap i din undervisning.
Undervisningen bedrivs på plats i Katrineholm, på heltid.
Din kompetens och bakgrund
Vi söker flera olika roller. Välkommen att söka om du matchar minst ett av nedan alternativ.
Du är pensionerad lärare som vill jobba ibland. Din mångåriga yrkeserfarenhet innebär en självklar trygghet i rollen, och du vet hur man fångar en grupps uppmärksamhet. Du kan ditt jobb.
eller
Du är yrkeslärare inom Vård och Omsorg, och har möjlighet att hoppa in korta perioder 1-4 veckor. Du kanske har en ferietjänst och vill tjäna extra, eller så jobbar du idag med annat och saknar undervisningsmomenten.
eller
Du har en påbörjad eller slutförd pedagogisk utbildning men saknar yrkeserfarenhet, och vill få in en fot i yrket. Du vill samla erfarenhet av undervisning.
eller
Du jobbar redan idag som vikarie inom vuxenutbildning, men vill jobba mer. Några enstaka veckor eller ibland bara några dagar. Du är bekväm med rollen som vikarierande lärare.
eller
Du har flera års yrkeserfarenhet från vård- och omsorgsarbete i rollen som Undersköterska eller Sjuksköterska, och vill dela med dig av din kunskap till blivande kollegor.
eller
Du har lärarlegitimation för gymnasiet/Komvux i SVE/SVA, och kan förmedla ämneskunskap i svenska på ett sätt som lockar vuxna elever.
eller full pott
Du har lärarlegitimation i vård- och omsorgsarbete, eller likvärdig dokumenterad utbildning.
Mervärden
Oavsett din bakgrund kommer du göra nytta hos oss om du uppfyller minst ett av kraven ovan.
Som mervärden vill vi lyfta erfarenhet av vuxenutbildning, kunskaper i utomeuropeiska språk, legitimation i andra ämnen på gymnasie-/komvuxnivå, och din vilja att hoppa in med kort varsel.
Dokumentation och material
Alla pedagogiska tjänster innebär dokumentation samt ett gott samarbete med kollegor och myndigheter.God digital kompetens krävs inom små enheter som använder flera digitala verktyg.Undervisningsmaterialet finns såväl digitalt på It'sLearning som i tryckt format.
Din personlighet
Du älskar att hjälpa människor, och du brinner för att förmedla kunskap. Du vet hur man motiverar elever till att nå sina mål, har god social kompetens, samt en vilja att arbeta i grupp. Ditt flexibla förhållningssätt gör att du kan lösa problem.
Anställningsform
Behovsanställning enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-07-30Så ansöker du
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via vår e-rekrytering.Observera att minst ett av alternativen under kompetens och bakgrund måste vara uppfyllt. Om du har lärarlegitimation vänligen bifoga denna.
Vi behandlar inkomna ansökningar löpande utan hänsyn till sista ansökningsdatum. För mer information och frågor, kontakta Jeanette Ring, biträdande rektor, jeanette.ring@enrival.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Enrival AB
(org.nr 556689-0207)
641 34 KATRINEHOLM Arbetsplats
EnRival Utbildning AB Kontakt
Admin
AUB Vårdbiträde aub-vard@enrival.se Jobbnummer
10016423