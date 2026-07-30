Teknisk skribent med XML-kompetens | Arboga
Experis AB / Journalistjobb / Arboga Visa alla journalistjobb i Arboga
2026-07-30
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, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Är du en teknisk skribent som trivs i komplexa teknikmiljöer och har erfarenhet av XML-baserad dokumentation? Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera tekniskt kunnande med förmågan att skapa tydlig och användarvänlig dokumentation i en samhällsviktig och högteknologisk verksamhet.
Om uppdraget
Vi söker nu en teknisk skribent till ett etablerat dokumentationsteam i Arboga. Du blir en del av en grupp om sju tekniska skribenter som arbetar nära systemingenjörer, projektledare och andra tekniska specialister för att säkerställa att dokumentationen håller hög kvalitet och är uppdaterad.
Uppdraget omfattar främst framtagning av ny teknisk dokumentation kopplad till avancerade produkter och kundprojekt. Fokus ligger på att producera tydliga och strukturerade användarmanualer, underhållsinstruktioner och annan teknisk dokumentation för komplexa tekniska system.Publiceringsdatum2026-07-30Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
* Skapa och underhålla teknisk dokumentation
* Ta fram användarmanualer och underhållsinstruktioner
* Arbeta med XML för att strukturera och hantera teknisk information
* Arbeta med UpTime för att säkerställa hög tillgänglighet och pålitlighet i våra system
* Säkerställa att dokumentation följer S1000D-standard
* Producera och översätta teknisk dokumentation på svenska och engelska
* Samverka med systemingenjörer, projektledare och andra tekniska experter för att samla in och kvalitetssäkra information
Vi söker dig som har
* Erfarenhet av XML
* Minst 3-7 års erfarenhet av teknisk dokumentation heltid
* God teknisk förståelse och förmåga att sätta dig in i komplexa produkter och system
* Mycket god förmåga att uttrycka dig i skrift på svenska och engelska
* Svenskt medborgarskap
Meriterande
* Erfarenhet av S1000D
* Erfarenhet av UpTime eller liknande dokumentationsplattform
* Erfarenhet av CDMS
* Bakgrund inom försvarsindustrin, telekom, fordonsindustrin eller annan tekniskt avancerad verksamhet
* Erfarenhet av kommunikationssystem, radiosystem eller liknande produkterDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är:
* Lösningsorienterad och initiativtagande
* Självständig men samtidigt en lagspelare
* Strukturerad och kvalitetsmedveten
* Flexibel och trivs i en miljö med högt tempo och varierande arbetsbelastning
* Nyfiken och driven att hitta information och driva arbetet framåt
Placering: Arboga
Hybridarbete: Möjlighet att arbeta hemifrån upp till två dagar per vecka
Start: Snarast möjligt
Uppdragslängd: februari, med god möjlighet till förlängning
Intresserad?
För att söka tjänsten skapar du ett konto hos oss, där du bifogar CV och personligt brev. Vid frågor kontakta Eva Wisth, E-post eva.wisth@jeffersonwells.se
Pga GDPR tar vi inte emot ansökningar vi e-post.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett av Sveriges största konsultbolag av chefer och specialister inom ekonomi, executive, marknad & försäljning, inköp & logistik och ingenjörsområdet. Vi har den unika förmånen att samarbeta med företag, myndigheter och organisationer inom privat och offentlig sektor i hela Sverige. Våra konsultchefer har gedigen kunskap inom just ditt område och som konsult hos oss är din karriär och utveckling alltid i fokus. Hos oss kan du både gå som tillsvidareanställd konsult på ett specifikt uppdrag eller som samarbetspartner med eget företag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Drottninggatan 6 (visa karta
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652 24 ARBOGA Arbetsplats
Östra Torggatan 5 Kontakt
Contact
Eva Wisth Eva.Wisth@jeffersonwells.se Jobbnummer
10016426