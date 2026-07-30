Servicetekniker till Svensk Energi Consult i Arlöv!
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2026-07-30
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Redo för en ny möjlighet efter sommaren? Har du ett stort teknikintresse och vill utvecklas i en spännande roll hos ett växande företag? Då kan tjänsten som servicetekniker hos oss på SECON Svensk Energi Consult i Arlöv vara nästa steg för dig. Här får du arbeta praktiskt med varierande arbetsuppgifter och omväxlande uppdrag, där ingen dag är den andra lik. För att du ska få bästa möjliga start erbjuder vi en gedigen introduktion och inskolning, så att du snabbt känner dig trygg och kan utvecklas i din nya roll. Välkommen med din ansökan!
Svensk Energi Consult är ett teknikföretag baserat i Arlöv startade 2005, specialiserat sig på fastighetstjänster inom energi och drift. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster, inklusive injustering av värme, styrinstallationer, projektering, OVK-besiktning, energideklarationer, driftövervakning, serviceavtal och legionella bekämpning. Med vår långa erfarenhet och breda kompetens har vi byggt starka och långsiktiga samarbeten med våra kunder. På grund av en ökande efterfrågan på våra tjänster söker vi nu fler medarbetare.
Sedan 2025 är Secon en del av PropTech Energy-koncernen, som består av elva innovativa och expansiva bolag: Ömangruppen, Axcell Fastighetspartner, P2 Energi, Alova, Inflo Ventilationsservice, Secon, APS Drift och Underhåll, JFK, KEAB, Engi och IKK. Tillsammans erbjuder bolagen helhetslösningar för fastigheter med specialistkompetens inom en rad olika områden. Vi tar ansvar för hela fastigheten eller bistår med enskilda insatser, helt utifrån kundens behov. Vi finns på ett 30-tal platser i landet och har totalt cirka 800 medarbetare.Publiceringsdatum2026-07-30Dina arbetsuppgifter
I rollen som Servicetekniker ingår du i SECON's serviceteam och ansvarar tillsammans med sju kollegor för service och underhåll av tekniska system åt företagets kunder. Du får genom en gedigen inskolning möjlighet att utvecklas inom området och växa i rollen. Du utgår från företagets kontor i Arlöv, Malmö och ditt arbetsområde innefattar södra Sverige med fokus på Skåne.
Uppdragen är av varierande karaktär och arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• service och underhåll av värme och ventilationssystem & vattenbehandlingssystem
• genomföra felsökningar
• utföra mindre servicemontage
• injusteringar och styr- och regler
• akutservice ute hos kund
• bedriva merförsäljning av tjänster och produkter
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Avslutad gymnasieutbildning eller YH-utbildning med inriktning teknik
• Arbetslivserfarenhet inom VVS, kyla, el eller automation
• Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
• B-körkort
För att trivas och lyckas i rollen har du ett tekniskt intresse och är praktisk lagd. Då du på sikt kommer arbeta mycket under eget ansvar är det viktigt att du är bekväm i det samt har förmågan att driva dina arbetsuppgifter framåt på ett självständigt sätt. Vidare är du noggrann i ditt arbete och tycker om att göra saker ordentligt. Vi ser även att du besitter en god samarbetsförmåga och en social säkerhet då rollen innebär tät kontakt med såväl kunder som kollegor. Därtill tror vi att du är prestigelös som person, stöttar ditt team där det behövs och bidrar naturligt till SECON's familjära stämning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och engagemang för tjänsten.
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Lön: Enligt överenskommelse
• Plats: Huvudkontoret i Arlöv
• Omfattning: Heltid
• Tillsvidareanställning (provanställning kan tillämpas).
• Arbetstider: Vardagar, 07.30 - 16.30
Ansökan
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Tordh Ellman på ellman@secon.se
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag 2026-08-30.
Alla former av telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, t. ex från rekryterings-/bemanningsföretag/annonssäljare undanbeds. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: linnea.lafin@proptechenergy.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Energi Consult AB
(org.nr 556682-8090), https://secon.se/
Flintavägen 1 (visa karta
)
232 38 HÖÖR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svensk Energi Consult AB Kontakt
VD
Tordh Ellman ellman@secon.se 0703-345420 Jobbnummer
10016415