Karaokevärd Sökes Till Väletablerad Karaokebar "azalee" I Malmö!

Azale Restaurang Aktiebolag / Pedagogjobb / Malmö
2026-07-30


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Vi söker nu en extra karaoke värd till våra välbesökta karaoke kvällar vilka är idag tisdagar till lördagar. Tiderna är 20:00-01:00/03:00.
Du kan en del om musik och kan ställa ljud för att få bästa förutsättningar till dom olika "artisterna".
Vi ser gärna att du inte har arbetat med karaoke tidigare men det är såklart inte något hinder bara du kan anpassa dig efter våra rutiner.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29
E-post: arbete@azalee.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Karaoke värd".

Arbetsgivare
Azale Restaurang Aktiebolag (org.nr 556195-4701)
Claesgatan 6 (visa karta)
200 42  MALMÖ

Arbetsplats
Restaurang Azalee AB

Jobbnummer
10016422

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