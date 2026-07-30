Stödassistent till Gruppbostad Segeltorp, 100% (Vik)
Huddinge kommun, Budkavlevägen / Vårdarjobb / Huddinge Visa alla vårdarjobb i Huddinge
2026-07-30
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Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar förebyggande med stöd, insatser och myndighetsutövning till barn, ungdomar, familjer, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att öka individers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt samt att stärka individer till att leva ett självständigt liv. Vi är en socialtjänst som ligger i framkant i preventionsarbetet och i omställningsarbetet till en än mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.
1 plats(er).
Stödassistent till gruppbostad enligt LSS i Huddinge kommunPubliceringsdatum2026-07-30Om tjänsten
Budkavlevägens gruppbostad är belägen i Segeltorp med kort avstånd till Kungens Kurva. I gruppbostaden bor sex personer med varierande funktionshinder.
Vi erbjuder våra brukare ett individuellt anpassat stöd i alla dagliga aktiviteter, det kan exempelvis innebära att stödja i omvårdnad, hushållssysslor och stöd i det sociala samspelet. Arbetet med brukare styrs av individuella genomförandeplaner med tillhörande metodblad. Vi samarbetar nära med nätverket utifrån brukares önskemål och målsättningar.
Vi arbetar med stor respekt för brukarens integritet och ser brukaren som en aktiv aktör i utformandet av stödet. Arbetet planeras, dokumenteras och följs noggrant upp, som stödassistent är det därför mycket viktigt att du dokumenterar mycket väl.
Vi söker en stödassistent på 100% med start den 1/10, vikariatet till den 31/8 2027. Arbetet består av varierande arbetstider såsom, dag, kväll- samt jourpass. Schemat är även förlagt med arbete varannan helg.
Vem är du?
Vi söker dig som har relevant utbildning, så som undersköterskeutbildning, GPU/PPU, barn- och fritid eller motsvarande utbildning. Erfarenhet av arbete med personer som har funktions variationer samt erfarenhet av att arbeta med tydliggörande pedagogik och digitalisering är ett plus. Du bör ha datavana då vi dokumenterar i dokumentationssystemet Life Care. Du skall ha mycket goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Som stödassistent kommer du att ingå i ett sammanhang där det ställs höga krav på samarbetsförmåga och ansvarstagande. Du ska skapa och upprätthålla goda relationer med brukare, anhöriga, gode män, dagliga verksamheter, HSL-enheten och övriga aktörer.
Vi tar stor hänsyn till personliga egenskaper och söker dig som är trygg i dig själv och bekväm med att arbeta med personer som är i stort behov av kontinuitet och struktur. Du behöver vara flexibel, mycket inkännande och kunna läsa av våra brukares behov. Vi värdesätter även att du som söker är en god kollega med ett positivt synsätt.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner.
(https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/ledigajobb/facklig-kontaktinformation/)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Biträdande enhetschef Karin Holmberg 08-535 336 59.
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Välkommen in med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337699". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Kommun
(org.nr 212000-0068)
Budkavlevägen 13 (visa karta
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141 74 SEGELTORP Arbetsplats
Huddinge kommun, Budkavlevägen Kontakt
Biträdande enhetschef
Karin Holmberg karin.holmberg@huddinge.se +46853533659 Jobbnummer
10016425