Vik.Sjuksköterska Rehab.Medicin/Rehab.Geriatrik/Akutgeriatrik Falun
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Sjuksköterskejobb / Falun Visa alla sjuksköterskejobb i Falun
2026-07-30
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Nu har du chansen att bli en del av vår härliga arbetsgrupp. Är du sjuksköterska och har passion för rehabilitering och den geriatriska patienten? Letar du efter ett spännande och roligt arbete? Välkommen till oss!
Avdelning 56 och 58 ligger i samma lokaler och arbetar tillsammans. På avdelning 56 kommer du att arbeta med målgrupp rehabiliteringsmedicin och på avdelning 58 med målgrupp rehabilitering geriatrik samt akutgeriatrik. På 56:an vårdas främst patienter inom yrkesverksam ålder som drabbats av stroke, hjärnskada, eller ryggmärgsskada. Vården strävar efter att patienten ska uppnå ökad funktion med autonomi, aktivitet och delaktighet i sin livssituation. På 58:an vårdas patienter inom allmän geriatrik, strokerehabilitering och ortopedisk rehabilitering. Multisjuka äldre gör arbetet intressant och du får en stor bredd i din kompetens. Sedan februari 2026 har avdelning 58 ett projekt med akutgeriatriska vårdplatser, de flesta patienterna skrivs in direkt från akuten. Publiceringsdatum2026-07-30Dina arbetsuppgifter
Att vara sjuksköterska på avdelning 56/58 är ett spännande arbete, här möter du patienter med många komplexa diagnoser. Du får möjlighet att utvecklas och använda din kompetens i så väl akut omhändertagande som i att bedöma omvårdnads- och rehabiliteringsinsatser. Tempot och arbetsuppgifterna kommer variera under ditt arbetspass. Här kommer du att få följa patienten under några dagar upp till flera månader. Vi arbetar personcentrerat tillsammans i team. Individuell introduktion kommer att erbjudas. Vill du arbeta med ett positivt gäng där vi arbetar tillsammans över yrkesgränserna är du välkommen till oss!
Har du ett önskemål om att få tjänstgöra mindre än 100% kan vi diskutera detta vid intervju. Dokumentationen sker i journalsystemet Cosmic.
Blir du nyfiken och vill veta mer? Skicka in en ansökan! Kvalifikationer
Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Meriterande
Erfarenhet från tidigare arbete inom rehabiliteringsmedicin.
Utbildning inom rehabiliteringsmedicin.
Specialistutbildning vård av äldre.
Erfarenhet från akutgeriatrik/akutvårdsavdelning
Vem är du?
Du har ett genuint intresse för att utveckla din kompetens inom rehabilitering och vill vara delaktig i verksamhetens utveckling.
Du uppskattar utmaningar och att arbeta med olika uppgifter och i ett varierat tempo.
Du som söker är självgående och är en trygg person som tar ansvar för dina arbetsuppgifter, du kan strukturerad och prioritera ditt arbete.
Du har god samarbetsförmåga och ett gott bemötande mot kollegor och patienter. Så ansöker du
Intervjuer sker fortlöpande under annonseringen. Hoppas att du vill bli en i gänget med oss.
Välkommen med din ansökan!
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:702". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Vårdförbundet
Hanna Eriksson hanna.d.eriksson@regiondalarna.se Jobbnummer
10016412