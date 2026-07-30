Budbilschaufför - Deltid - Järfälla

Simplex Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Upplands Väsby
2026-07-30


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Budbilschaufför sökes i Järfälla – Deltid
Vill du ha ett aktivt deltidsjobb där du får ta eget ansvar, träffa människor och vara ute på vägarna? Då kan det här vara tjänsten för dig!
Vi söker nu flera budbilschaufförer till en väletablerad verksamhet i Järfälla. Här blir du en viktig del av det dagliga distributionsflödet och ansvarar för att leverera paket på ett säkert, effektivt och serviceinriktat sätt.
Det här är ett perfekt jobb för dig som vill kombinera arbete med studier, ett annat jobb eller som helt enkelt söker en flexibel deltidstjänst.

Publiceringsdatum
2026-07-30

Dina arbetsuppgifter
Leverera paket till privatpersoner och företag
Lasta och lossa fordon inför dagens körningar
Planera och följa din utdelningsrutt
Ge ett professionellt och trevligt bemötande till kunder
Säkerställa att leveranser sker enligt tidplan

Vi söker dig som:
Har B-körkort
Trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar
Är serviceinriktad, noggrann och punktlig
Gillar ett arbete där dagarna är aktiva och varierande
Har god fysik då arbetet innebär en del lyft

Meriterande:
Erfarenhet av budbil, distribution eller transport
God lokalkännedom i Stockholmsområdet

Vi erbjuder:
Deltidsarbete med möjlighet till fler arbetspass
Ett självständigt och varierande arbete
En trevlig arbetsplats med engagerade kollegor
Introduktion och stöd för att du ska lyckas i rollen

Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag – vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Simplex Bemanning AB (org.nr 559001-0277), https://simplexbemanning.se/
194 60  UPPLANDS VÄSBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Simplex Bemanning

Jobbnummer
10016421

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