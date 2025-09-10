Flygoperativ inspektör helikopter
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Sektionen utfärdar bland annat tillstånd för helikopter men även tillstånd för flygplan och obemannade luftfartyg. Sektionen utövar tillsyn samt driver regelarbetet vad gäller dessa tillståndsområden. Sektionen bedriver olika informationsinsatser gällande obemannade luftfartyg, flygplan och helikopter. Vi är även med i olika internationella forum för bland annat regelarbete.
Hos oss får du ett spännande, intressant och roligt jobb, eftersom vi är engagerade och har arbetsuppgifter som varierar! Vi är ett team som består av olika inspektörer och handläggare med ett nära samarbete med avdelningens jurister. Det finns alltid möjlighet att utvecklas och du är aldrig ensam för vi vill ta tillvara vår gemensamma kunskap på bästa sätt. Vi tycker också att det är viktigt att du hittar en balans mellan jobb och fritid. Vi lovar att du kommer att bidra med samhällsnytta för både företag och medborgare i Sverige.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-transportstyrelsen/jobba-hos-oss/
Du kommer primärt att arbeta med
- handläggning av ansökningar gällande helikoptertillstånd (CAT), befintliga AOC samt nyansökan handläggning av specialtillstånd/dispenser,
- auktorisationer för högriskverksamhet (SPO) samt granskning av deklarationer för helikopter (SPO)
- planering och genomförande av verksamhetskontroller samt inspektioner avseende helikopteroperatörer inom CAT och SPO
- framtagande av nationella regler samt samverkan vid nya eller ändrade internationella regler som EU tar fram
- information gällande flygverksamhet i Sverige, internt samt externt
Arbetet bedrivs både enskilt och tillsammans med andra och innebär resor framförallt inom Sverige och senare även utomlands.
Du måste ha
- erfarenhet från arbete i ett flygbolag
- eller ha haft, helikoptercertifikat med behörighet lägst CPL (H)
- operativ erfarenhet från kommersiell verksamhet med helikopter, CAT eller SPO
- erfarenhet av och god kunskap i förordningar och föreskrifter inom civil luftfart
- körkort med lägst B-behörighet
- god förmåga att uttrycka dig i såväl tal som i skrift, på både svenska och engelska.
Det är meriterande om du också har
- dokumenterad erfarenhet av ledande befattning inom flygbolag
- erfarenhet som kontrollant inom luftfart
- erfarenhet som FI/TRE/TRI
- erfarenhet från tvåmotorig helikopter samt IFR/NVIS
- utökad kunskap inom områden som exempelvis besättningssamarbete (CRM) och ledningssystem (SM/CMM)
- erfarenhet av att utbilda andra människor
- yrkeserfarenhet från arbete med internationella regelverk
- yrkeserfarenhet inom området luftvärdighet
- akademisk utbildning, exempelvis juridik eller beteendevetenskap
- kunskap och erfarenhet från utredningsarbete på myndighetsnivå exempelvis polis eller liknande
Vi vill att du
- är självgående - tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare
- är flexibel, arbetsdagen kanske inte alltid blir som man har planerat då det sker händelser eller inkommer ärenden som måste hanteras med prioritet
- har samarbetsförmåga - arbetar bra med andra. Relaterar till omgivningen på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt
- är strukturerad - planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar
- är kvalitetsmedveten - är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Lägger stor vikt vid att man lever upp till dessa.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering vid någon av myndighetens verksamhetsorter: Norrköping, Stockholm, Göteborg. Tillsättning enligt överenskommelse.
Vi tillämpar normalt provanställning.
Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt.
Resor inom Sverige förekommer
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Christer Fridell, 010 - 495 32 37 eller via e-post mailto:christer.fridell@transportstyrelsen.se
.
ST, Mats Anderzén och Saco-S, Carola Sander nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2025-9042.
Vi behöver din ansökan senast den 1 oktober2025.
Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
