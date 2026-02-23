Florist Stenungsund
2026-02-23
Om rollen
Som florist hos oss blir du en viktig del av ett engagerat team där kreativitet och kundmöten står i centrum.
Du hjälper kunder att hitta rätt blommor för sina behov och ser till att butiken alltid känns inspirerande, välfylld och säljande.
Hos oss får du arbeta i en varm och positiv miljö där idéer snabbt blir verklighet - och där det alltid doftar nybunden bukett.
Du kommer ha varierande arbetsuppgifter med allt från att ta hand om kunder, sitta i kassan samt packa upp varor.
Du är delaktig i det dagliga försäljningsarbetet och samarbetar mellan de olika avdelningarna.
Varumottagning, varuexponering & varuplock till hör några av de vanliga arbetsuppgifterna.
Dina huvudsakliga uppgifter
Binda buketter och skapa säsongsbetonade arrangemang
Ge personlig service och rådgivning till kunder
Fylla på varor och exponera enligt Blomsterlandets koncept
Sköta växter och se till att butiken alltid är i toppskick
Bidra till en god stämning och ett starkt lagarbete i butiken
Vi söker dig som
Har utbildning som florist och gärna erfarenhet från blomsterbutik
Är serviceinriktad, noggrann och positiv
Har känsla för färg, form och säljande exponering
Trivs i ett aktivt tempo och tar ansvar för både kunder och kollegor?
Vill vara med och skapa stämning under årets alla säsonger?
Praktisk information
Anställningsform:
80% visstid/säsong 2026-03-01 - 2026-08-31
Man kommer att arbeta ungefär 5 dagar per veckan blandat helg och vardagar.
För den som vill arbeta mer än 80% så brukar det finnas extra pass/timmar
Vi erbjuder
En säsong fylld av värme, kreativitet och gemenskap.
Du blir en del av ett företag som värdesätter engagemang, kunskap och glädje, och som tror på att skapa inspirerande butiker där både kunder och medarbetare trivs.
Ansök nu och bli en del av vårt team!
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och göra skillnad i ett företag som blomstrar?
Rekrytering sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Blomsterlandet samarbetar i denn process med Higher.
Ansvarig rekryterare Jakob HemvikJakob.hemvik@higher.nu
0707-949950
Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
Våra rötter
Blomsterlandet startades 1989. Vi kombinerar det stora kedjeföretagets styrka med den lokala butikens personliga engagemang. Blomsterlandet erbjuder växter för hem och trädgård samt interiörprodukter och trädgårdstillbehör.
Vår verksamhet har omkring 900 medarbetare och omsätter cirka 1,9 miljarder kronor. Blomsterlandet drivs av S-Invest Trading AB och ägs av Stena Adactum, vilka tillhör Stena-Sfären.
Väx med oss!
På Blomsterlandet får du vara en del av ett växande och passionerat team som har ett stort engagemang för allt som har med trädgård och växtliv att göra. Vi erbjuder en arbetsmiljö där kreativitet, samarbete och innovation står i centrum, och där varje medarbetare spelar en avgörande roll för vår framgång. Du kommer att ha stora möjligheter att påverka och du kommer att fa en spännande, strategisk och utvecklande roll hos oss.
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Next U AB
(org.nr 556898-4180)
171 54 SOLNA (STOCKHOLMS) Arbetsplats
Blomsterlandet Jobbnummer
9759098