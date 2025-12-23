Florist
Blomsterlandet i Sverige AB / Butikssäljarjobb / Umeå Visa alla butikssäljarjobb i Umeå
2025-12-23
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Blomsterlandet i Sverige AB i Umeå
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Luleå
, Borlänge
eller i hela Sverige
Älskar du snittblommor, kundmöten och att jobba i team?
Då är du den florist som vi söker till vår butik på Strömpilen i Umeå.
Med personligt ansvar och initiativkraft arbetar du på alla avdelningar men framförallt i snittavdelningen. I rollen kommer du att ansvara för att se till att din avdelning alltid är välsorterad och kan leva upp till kundernas förväntningar.
Vi tror att du som söker..
Älskar kundmötet och söker glädje i allt du gör.
Har lätt för att samarbeta med andra och samtidigt är självgående, stresstålig och noggrann.
Har en utpräglad servicekänsla och trivs med att ha många bollar i luften och ett högt tempo
Du har ett analytiskt sinne och en god förståelse för försäljningsuppföljning och beställningsstatistikPubliceringsdatum2025-12-23Kvalifikationer
Utbildad florist med några års erfarenhet från detaljhandeln eller motsvarande serviceyrke.
Har du dessutom erfarenhet från butikskommunikation är du förmodligen den vi söker!
Om rollen
För att du ska trivas i denna roll så tror vi att du idag jobbar som florist i en verksamhet som präglas av flexibilitet och tempo. Du har god förståelse vad det innebär att jobba i ett kedjeföretag och vara en lagspelare. Tjänsten innefattar såväl varuhantering, kassaarbete som försäljningsuppföljning. Du som söker ska kunna jobba såväl kvällar som helger. Så ansöker du
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.Om företaget
Blomsterlandet är en svensk växtkedja med 63 butiker från Malmö i syd till Luleå i norr. Blomsterlandet erbjuder ett brett sortiment av såväl växter och tillbehör för hem och trädgård. Dessutom har man en e-handel som har öppet dygnet runt.
Bolaget ägs av Stena Adactum, ett företag i Stena-koncernen, och har sitt huvudkontor i Mölnlycke utanför Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
E-post: lisa.ljadas@blomsterlandet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Florist". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Blomsterlandet i Sverige AB
(org.nr 556469-3520)
Strömpilsplatsen 17 (visa karta
)
907 43 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Blomsterlandet i Umeå Strömpilen Jobbnummer
9662798