Florist
2025-10-05
Är Du floristen vi söker?
Tjänsten är på ca. 20h/vecka med extra arbetspass vid helgdagar, med chans till heltid för rätt person.
Vi söker Dig som är utbildad florist eller har likvärdig erfarenhet av floristyrket. Du är självgående och stresstålig.
I perioder har vi väldigt mycket att göra och det krävs ett snabbt tempo då vi förproducerar mycket. Med ett leende på läpparna erbjuder du våra kunder den bästa servicen.
Sök endast om du uppfyller kraven!
Rekryteringen sker löpande och vi förbehåller oss rätten att tillsätta en lämplig kandidat innan rekryteringsperioden är avslutad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: Jobb.backablommor@outlook.com Arbetsgivarens referens
Detta är ett deltidsjobb.
