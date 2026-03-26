Floor Host / Vaktmästare
2026-03-26
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och i år firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Är du vår nya stjärna? Vi söker en "doer" med mycket energi och servicekänsla! ISS erbjuder nu en spännande tjänst hos vår kund i centrala Malmö.
Om rollen
Som Floor host / vaktmästare kommer du bland annat att arbeta med on-site kundtjänst, arbete i driften samt administrative ad hoc uppgifter. Då det även uppstår tekniska utmaningar för kontorets medarbetare ser vi det som ett stort plus om du har ett intresse för IT och teknik. Enklare vaktmästeri-uppgifter ingår i rollen så vi uppskattar om du har erfarenhet av detta.
Då detta är en delad tjänst kommer du att arbeta i driften på två olika kontor och måste vara flexibel nog att "tänka om" och kunna förflytta dig mellan siterna. Ingen dag är den andra lik och du är ofta i rörelse på kontoret. Enklare städuppgifter ingår i tjänsten.
Anställningens omfattning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på deltid med inledande 6 månaders provanställning. På sikt kan den eventuellt utökas till en heltid. Rollen benämns internt på ISS som servicetjänsteman. Placering i centrala Malmö. Arbetstiderna varierar, men består främst av arbete under kontorstid mellan 07.00-17.00.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har erfarenhet av att jobba både i drift och med administration samt har erfarenhet från ett serviceyrke. Du har goda IT-kunskaper och behärskar Officepaketet. Du besitter även en god kommunikativ förmåga samt har god svenska och engelska i tal och skrift. Du är en ansvarstagande och serviceinriktad person som gillar att arbeta i hög fart för att göra kunden nöjd, i syfte att upprätthålla goda relationer. Du är flexibel, har en god social förmåga och har en fallenhet för att leverera service i världsklass.
För att lyckas i den här rollen är det viktigt att du uppskattar variation och har lätt för att möta nya människor och situationer. Vi tror att du som uppskattar känslan av att ge riktigt god service kommer att trivas väldigt bra i den här rollen, och vi tar för givet att du alltid är mån om att göra ett bra jobb. Viss erfarenhet av någon form av serviceyrke och administrativt arbete inom IT/teknik kommer att vara till stor hjälp i arbetet. Även erfarenhet av uppgifter inom vaktmästeri är positivt. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt och ta beslut på egen hand. Vi ser gärna att rätt kandidat är noggrann, strukturerad och arbetar proaktivt.
Som person tror vi du har en naturlig serviceanda, är utåtriktad och flexibel i ditt arbetssätt. Du ska våga att ta för dig samt trivas med att samordna och lösa uppgifter. Du har en pedagogisk natur, är kommunikativ och driven i allt du gör. Samarbete och teamwork är en del av vardagen så det är av betydelse att du trivs med andra samtidigt som du tar eget ansvar och kan arbeta självständigt. Du är dessutom nyfiken, initiativrik och ser utvecklingsmöjligheter i det mesta. Då vi är ett mindre team är det viktigt att du är prestigelös och kan rycka in där det behövs.
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och talangprogram - allt för att du ska engageras och utvecklas på jobbet.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
Din ansökan
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse! Vi ser fram emot din ansökan, dock senast 30 april. Vi har en pågående rekryteringsprocess och vill anställa så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid. Därför kan tjänsten komma att tillsättas tidigare. I din ansökan bifogar du CV och personligt brev. Observera! Vi tar inte emot ansökningar via e-mail eller brev, enbart via registrering i vårt rekryteringssystem. Ansökningar via e-mail eller brev kommer att makuleras obehandlade.
Vid eventuella frågor kontakta rekryterande chef Matilda Eklindh, e-post: matilda.eklindh@se.issworld.com
Varmt välkommen med din ansökan!
