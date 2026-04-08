Flodin söker medarbetare
Introduktion
Flodin Rekrytering & Bemanning söker en engagerad och stark medarbetare till vår kunds lacklina. Vi är ett företag som värdesätter kompetens och arbetsmoral, och vi letar efter någon som delar vår strävan efter kvalitet och effektivitet. Om du är en person som trivs i ett högt tempo och är beredd att arbeta hårt, kan detta vara möjligheten för dig. Tjänsten är på plats och innebär att du kommer att vara en del av ett dynamiskt team som strävar efter att nå gemensamma mål.
Om rollen
I rollen som medarbetare kommer du främst att arbeta vid lacklinan. Här är arbetsmiljön intensiv och kraven på produktionen är höga. Du kommer säkerställa att lackeringsprocessen genomförs effektivt och i enlighet med de kvalitetsstandarder som företag eftersträvar. Det är viktigt att du är alert och kan hantera arbetsuppgifterna i ett snabbt tempo, vilket gör att du måste ha en god fysik och arbetsförmåga. Arbetet utförs dagtid.Publiceringsdatum2026-04-08Kvalifikationer
För att lyckas i denna roll är det viktigt att du uppfyller följande kvalifikationer:
Stark och arbetsam, med förmåga att arbeta i ett högt tempo.
Truckkort är ett krav.
Förmåga att arbeta effektivt i team samt en god kommunikationsförmåga.
Lokalkännedom är meriterande.
Vi ser gärna att du har en positiv inställning och är villig att lära dig och utvecklas inom företaget.Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Övervaka och utföra lackeringsprocesser på produkterna.
Säkerställa att kvalitetsstandarder upprätthålls under hela produktionskedjan.
Arbeta effektivt under tidspress och bidra till att uppnå produktionsmål.
Du kommer att vara en viktig del av vårt team och din insats kommer att påverka hela produktionsflödet positivt.
Företagsinformation
Flodin Rekrytering & Bemanning är en etablerad aktör inom rekrytering och bemanning, med fokus på att matcha rätt kompetens med rätt arbetsuppgifter. Vi arbetar med olika branscher där vi strävar efter att skapa långsiktiga relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vår vision är att vara den självklara partnern för företag som söker kvalificerad arbetskraft och för individer som vill utvecklas i sin karriär. Vi värdesätter mångfald och inkludering i våra rekryteringsprocesser och strävar alltid efter att skapa en positiv arbetsmiljö.
Ansökningsprocess
Är du intresserad av att bli en del av vårt team? Vi ser fram emot din ansökan! Skicka ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför just du är rätt kandidat för denna tjänst. Ansökningar kommer att behandlas löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan så snart som möjligt. För mer information om tjänsten, vänligen kontakta Simon Ekman, simon@flodinab.se
.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flodin Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559022-7848)
567 33 VAGGERYD Arbetsplats
Vaggeryd Jobbnummer
9842484