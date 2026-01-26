Flödesledare Underhåll - Borrmaskinsaffären
Epiroc Rock Drills AB / Gruv- och metallurgijobb / Örebro Visa alla gruv- och metallurgijobb i Örebro
2026-01-26
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Epiroc Rock Drills AB i Örebro
, Kumla
, Askersund
, Nacka
, Fagersta
eller i hela Sverige
Epiroc is a leading productivity partner for the mining, infrastructure and natural resources industries. With cutting-edge technology, Epiroc develops and produces innovative drill rigs, rock excavation and construction equipment, and provides world-class service and consumables. The company was founded in Stockholm, Sweden, and has passionate people supporting and collaborating with customers in more than 150 countries. Learn more at www.epirocgroup.com.
Välkommen till Epiroc och Borrmaskinsaffären.
Inom Borrmaskinsaffären ser vi att allt börjar med oss som jobbar här. Vi är idag ca 160 personer som jobbar tvärfunktionellt för att nå våra mål. Vi har ett strukturerat och fokuserat värderingsarbete b la inom inkludering och mångfald som är vägledande i våra beslut och hur vi agerar. Vi söker just nu en Flödesledare inom Underhåll till Borrmaskinsaffären.
Ditt team
Som flödesledare blir du en viktig del i ett engagerat team. Vi samarbetar och stöttar varandra för att nå mål och att ständigt förbättras inom alla områden såsom säkerhet, kvalitet, leverans och total kostnad. Du kommer leda ett team på ca 6 underhållstekniker och ingå i produktionsledninggruppen. Du är direkt underställd Produktionschefen.
Ditt uppdrag
Som Flödesledare inom Underhåll får du en nyckelrolli i utvecklingen av vår underhållsverksamhet. I din vardag driver du förbättringsarbete och digitalisering inom både förebyggande och avhjälpande underhåll. Du utvecklar våra underhållsprocesser och följer upp nyckeltal, samtidigt som du ansvarar för årsplanering, budget och kostnadsuppföljning. Du planerar och förbereder underhållsinsatser och bidrar aktivt till att skapa en trygg och stabil arbetsgrupp.
Rollen innebär också att du säkerställer kompetensförsörjning och skapar en väl balanserad mix av interna och externa resurser. Du får möjlighet att påverka både det dagliga arbetet och den långsiktiga utvecklingen av verksamheten.
Samarbete och helhetstänk mellan olika funktioner t ex R&D, Lab, Kvalitet och Produktion är också mycket viktigt för verksamheten.
Vi ser att det finns stora möjligheter att driva utveckling av vår verksamhet som Flödesledare, dvs för att lyckas i rollen behöver du ha ett stort intresse, driv och förmåga inom förändringsledning.
Placering och resor
Tjänsten är placerad i Örebro. Resor kan förekomma.
Livet på Epiroc
När du blir en del av Epiroc kan du förvänta dig en atmosfär av kreativitet, innovation och mångfald. Du kommer att vara en del av en grupp skickliga och hjälpsamma kollegor som alla lever efter våra kärnvärden: samarbete, engagemang och innovation. Vi arbetar i en global miljö med över 113 nationaliteter.
Förutom att vi har en kultur som kännetecknas av utveckling i kombination med en bra balans mellan arbete och fritid, finns det några saker som gör oss lite extra stolta över att arbeta på Epiroc:
* Globala karriärmöjligheter.
* Epiroc University, för din egen kompetensutveckling.
* Samhällsengagemang.
* Förmånspaket, som bland annat inkluderar flexibel arbetstid och bonus.
Ansökan och kontakt
Välkommen med din ansökan innehållande CV och ett personligt brev.
Ansökningar hanteras löpande, men senast den 2026-02-20 vill vi ha din ansökan.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef eller rekryterare:
Åsa Eliasson, Product Manager, Rock Drills Product Line, tel 073-337 80 26, asa.eliasson@epiroc.com
Maria Tedsjö, Recruitment Specialist, maria.tedsjo@external.epiroc.comPubliceringsdatum2026-01-26Profil
Vi söker dig som är en naturlig och trygg ledare med stor engagemang för säkerhet och kvalitet. Kommunikationsförmåga och genuint intresse i dina medarbetare med en stor empatisk förmåga är avgörande i denna roll. Det är även viktigt att du är kundorienterad och är öppen, serviceinriktad och har lätt för att samarbeta med olika människor och olika roller inom organisationen.
Du har goda erfarenheter av en liknande roll och är van att leda medarbetare inom en teknisk miljö. Goda kunskaper och erfarenhet inom systematiskt arbetsmiljöarbete och förbättringsarbete är centrala. Du behärskar svenska och engelska obehindrat i både tal och skift. Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "81658-43928315". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Epiroc Rock Drills AB
(org.nr 556077-9018), https://www.epirocgroup.com Arbetsplats
Epiroc Kontakt
Maria Tedsjo +46107551103 Jobbnummer
9705789