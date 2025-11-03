Flexibelt extrajobb i vinter!
2025-11-03
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
Dina arbetsuppgifter
Studerar du eller har ett annat deltidsarbete på minst 50%? Vill du tjäna extra pengar i vinter och gillar att vara aktiv utomhus? Då har vi det perfekta extrajobbet för dig!
Vi söker nu pålitliga medarbetare till vår kund för manuell snöröjning och halkbekämpning. Det här är ett aktivt och rörligt utomhusarbete där du skottar snö och säkrar framkomligheten vid exempelvis portar och entréer. Jobbet passar dig som har en god grundfysik och trivs med att arbeta med kroppen.
Observera att detta inte är ett arbete där du kör maskiner eller fordon för snöröjning, utan ett jobb som utförs manuellt.
Arbetet är helt väderstyrt, vilket gör det otroligt flexibelt. När snön faller, ringer vi in dig! Det innebär att vi inte kan förutsäga exakt hur många pass det blir under säsongen, men att du behöver kunna rycka in med kort varsel. Arbetspassen infaller oftast på tidiga vardagsmorgnar och helger. Arbete under röda dagar, som jul och nyår, kommer också att förekomma.
Detta är en perfekt möjlighet för dig som är pålitlig, flexibel och trivs med ett aktivt jobb utomhus!
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos vår kund. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt såväl som i lag med andra. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Ansvarsområden
Utföra manuell snöröjning och halkbekämpning.
Säkerställa framkomlighet vid fastigheters entréer, portar och gångvägar.
Stå till förfogande och rycka in med kort varsel, då arbetet är helt väderstyrt.
Vara tillgänglig för arbete som primärt infaller på tidiga morgnar, helger och röda dagar.Kvalifikationer
Du innehar B-körkort för manuell växellåda
Du studerar eller har ett annat deltidsarbete (minst 50%) och söker ett flexibelt extrajobb.
Du trivs med att arbeta med kroppen och är inställd på att arbeta utomhus i pass om 3-4 timmar.
Du är flexibel med arbetstider - då arbetet är väderstyrt kan det ske med kort varsel.
Du är ansvarstagande och servicemedveten i alla lägen.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
