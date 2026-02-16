Flexibel receptionist till socialt extrajobb
2026-02-16
Om tjänsten
Vill du vara den som sätter tonen för hela arbetsplatsen?
Vi bemannar moderna företagsreceptioner och inspirerande co-workingmiljöer runt om i Göteborg med omnejd - och nu söker vi glada, flexibla och tillgängliga receptioniststjärnor som vill arbeta extra vid behov.
Hos oss kan uppdragen dyka upp med kort varsel - ibland redan nästa dag - men vi har också längre uppdrag, exempelvis under sommaren eller vid längre vikariat. Därför söker vi dig som har god dagtillgänglighet och är redo att hoppa in när det behövs, samtidigt som du uppskattar möjligheten till mer sammanhängande perioder.
Det här är det perfekta extrajobbet för dig som studerar, arbetar deltid eller har annan huvudsaklig sysselsättning - men som vill ha ett socialt, utvecklande och varierande arbete vid sidan av.
Din roll - mer än bara reception
Som receptionist och konferensvärd är du inte bara ansiktet utåt - du är energin, strukturen och tryggheten i miljön.
Du:
Skapar en välkomnande och professionell känsla från första sekund
Får både medlemmar, kunder och kollegor att känna sig sedda
Ser till att dagen flyter smidigt - oavsett tempo
Du trivs i miljöer där det händer saker, där ingen dag är den andra lik och där din förmåga att snabbt anpassa dig gör verklig skillnad.Dina arbetsuppgifter
Välkomna medlemmar, kunder och medarbetare
Ansvara för konferenser, möten och frukostservering
Hantera bokningar, beställningar och leverantörskontakter
Administrativt arbete i affärs- och bokningssystem
Hantera post, bud och fakturor
Dela ut accesser och ordna nyckelbrickor
Säkerställa att konferensrum, kontorsytor och fika alltid håller hög standard
Bidra till trivsel, energi och en positiv atmosfär
Det absolut viktigaste: Receptionen ska alltid kännas professionell, varm och inbjudande - även när tempot är högt.
Vi söker dig som
Är genuint serviceinriktad och älskar att leverera kvalitet
Är social, trygg och har lätt för att ta kontakt med människor
Är flexibel och kan hoppa in med kort varsel
Har god tillgänglighet dagtid - särskilt under sommaren
Är prestigelös, lösningsorienterad och ansvarstagande
Har erfarenhet från service, reception eller liknande miljö
Har en annan huvudsaklig sysselsättning (studier eller annat arbete)
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelskaOm företaget
Carotte Staff är Carotte Groups specialistbolag för bemanning och rekrytering inom service och värdskap. Vårt uppdrag är att förenkla för våra kunder, genom att tillhandahålla självgående och engagerad personal som stärker gäst och kundupplevelsen i allt från hotell och konferens till kontorsservice, restaurang och fastighetsmiljöer.
Vi matchar våra kunder med medarbetare som verkligen brinner för service och som gör skillnad i vardagen, oavsett om behovet gäller en nyckelrekrytering eller löpande bemanning. Med fingertoppskänsla och förståelse för våra kunders verksamhet levererar vi kompetens som skapar trygghet och lyfter helhetsupplevelsen.
Genom våra egna träffsäkra utbildningar i Carotte Academy utvecklar vi våra konsulter med det där lilla extra - engagemanget, glöden och känslan för detaljer som gör skillnad.
Vi hyr ut, rekryterar och utbildar över hela Sverige, med kontor i Stockholm och Göteborg. Övrig information
Start: Omgående
Omfattning: Extra vid behov
Lön: Timlön
Placering: Göteborg
