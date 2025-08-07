Flerspråkig kundserviceagent
Jollyroom AB / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
2025-08-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jollyroom AB i Göteborg
, Mölndal
, Stockholm
, Umeå
eller i hela Sverige
___________________________________________________________________________________________
Häng med på resan med Jollyroom - e-handeln som startade år 2010 och nu dominerar Nordens marknad som den största onlinebutiken för barn- och babyprodukter. Vi strävar efter att erbjuda inte bara produkter, utan en total livsstilsupplevelse, för föräldrar i Europa.
Med över 2 miljoner nöjda kunder och ett sortiment som omfattar produkter för gravida, nyfödda och barn till 12 år, är vi inte bara en butik, vi är en destination för barnfamiljen. Vi brinner för att göra familjelivet enklare, roligare och mer inspirerande genom att erbjuda de bästa varumärkena och de senaste produkterna. Men vi nöjer oss inte där - vi är på en ständig resa mot att bli bäst i Europa. Vår nya bas, Campus Jollyroom strax utanför Göteborg, är en plats där innovation möter passion. Här huserar vårt stora, moderna kontor, toppmoderna lager på 55 000 kvm och ett showroom som tar kundupplevelsen till en ny nivå. Vi tror på att investera i våra 400 medarbetare, därför har vi även ett välutrustat stort personalgym på plats för att se till att vårt team är i toppform för att möta våra högt uppsatta mål.
Men det slutar inte där. Med fysiska butiker i Stockholm och Oslo expanderar vi vårt grepp över den europeiska marknaden. Vi är inte bara med i spelet - vi är här för att vinna. Och du kan vara en del av det här vinnande laget.
Vi letar ständigt efter talanger som delar vår passion och vår drivkraft att göra skillnad. Så om du är redo att vara en del av något stort, om du är hungrig efter utmaningar och redo att ta nästa steg i din karriär, då är Jollyroom platsen för dig.
Är du flerspråkig och talar norska, finska, danska eller tyska flytande? Då kan det här vara möjligheten för dig!
Information om tjänsten
Vi på Jollyroom har som mål att göra livet enklare för barnfamiljer och erbjuder en kundservice i världsklass. För att lyckas behöver vi engagerade medarbetare som brinner för kundupplevelsen. Just nu söker vi dig som kan bemästra flera språk och bidra till att förstärka våra flerspråkiga team på plats i Göteborg. Om du har erfarenhet av att arbeta med kundservice och är lösningsorienterad, serviceinriktad och initiativtagande, kan du vara den vi söker. Skicka in din ansökan och bli en del av vårt vinnande team redan idag!Publiceringsdatum2025-08-07Dina arbetsuppgifter
• Att leverera exceptionell kundsupport på ett effektivt sätt via telefon, e-post, sociala medier och chatt på norska, finska, danska eller tyska (och svenska).
• Skapa och upprätthålla starka kundrelationer genom att lyssna, förstå och erbjuda skräddarsydda lösningar.
• Samarbeta med teamet för att säkerställa att varje kundinteraktion är en positiv och smidig upplevelse.
• Delta i arbetet med att utveckla rutiner inom kundservice och bidra till avdelningens utveckling.
Kvalifikationer:
Vi söker dig som har flytande kunskaper i både tal och skrift i norska, finska, danska eller tyska och som är bekväm med att kommunicera på engelska. Eftersom vårt koncernspråk är svenska, är det också ett krav att du kan kommunicera obehindrat på svenska. Du har gärna tidigare erfarenhet från serviceyrken, kanske inom kundservice eller butik, och trivs med att ge professionell service. Dessutom har du en god datavana och en förmåga att snabbt sätta dig in i nya affärs- och kundvårdssystem, vilket gör dig till en viktig resurs i vårt team.
Fördelar med att jobba hos oss:
• Gratis tillgång till nytt gym i Göteborg
• Kollektivavtal för alla anställda
• Fantastiska utvecklingsmöjligheter
• Stora möjligheter att påverka och ta egna initiativ
• Friskvårdsbidrag
• Personalrabatter
Start: Omgående
Omfattning: Heltid
Placering: Sörredsvägen 111 i Göteborg
Urval: Sker löpande
Blev du ännu mer nyfiken på Jollyroom? Glöm inte att följa oss på LinkedIn och Instagram!
Som ett led i att säkerställa hög kvalitet på våra rekryteringsprocesser genomför vi tester, referenstagning och bakgrundskontroll.
Vi tar inte emot ansökningar vi mail, så skicka gärna in din ansökan via vår karriärsida.
Vi undanber oss för närvarande samtal från rekryterings- och annonsleverantör. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jollyroom AB
(org.nr 556815-7159) Arbetsplats
Jollyroom Jobbnummer
9448872