Habbes Fiskegross AB / Säljarjobb / Värnamo
2025-08-31


Habbes Fiskegross och Habbes kräftkokeri och rökeri söker en fiskförsäljare av färskfrysen fisk direkt till kund i en ambulerande fiskbil.
Vi ser gärna att man har skaffat sig lite erfarenhet och har kommit upp lite i åren som vill ha ett trevligt uppdrag
Din kommunikativa förmåga är god. Du är social och bra på att skapa och underhålla relationer.

Vi söker dig som:
• Är målmedveten
• Besitter hög socialkompetens
• Ödmjukhet
• Stresstålig
• Värderar personlig utveckling
• Behärskar svenska språket

Arbetstider:
Måndag till torsdag 14,00-20,00
Helger 11,00-18,00



Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: habbesfiskegross@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fiskförsäljare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Habbes Fiskegross AB (org.nr 559188-2708)
331 52  VÄRNAMO

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9484033

