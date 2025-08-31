Fiskförsäljare
Habbes Fiskegross AB / Säljarjobb / Värnamo Visa alla säljarjobb i Värnamo
2025-08-31
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Habbes Fiskegross AB i Värnamo
, Gislaved
, Ljungby
, Jönköping
, Ulricehamn
eller i hela Sverige
Habbes Fiskegross och Habbes kräftkokeri och rökeri söker en fiskförsäljare av färskfrysen fisk direkt till kund i en ambulerande fiskbil.
Vi ser gärna att man har skaffat sig lite erfarenhet och har kommit upp lite i åren som vill ha ett trevligt uppdrag
Din kommunikativa förmåga är god. Du är social och bra på att skapa och underhålla relationer.
Vi söker dig som:
• Är målmedveten
• Besitter hög socialkompetens
• Ödmjukhet
• Stresstålig
• Värderar personlig utveckling
• Behärskar svenska språket
Arbetstider:
Måndag till torsdag 14,00-20,00
Helger 11,00-18,00
• Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: habbesfiskegross@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fiskförsäljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Habbes Fiskegross AB
(org.nr 559188-2708)
331 52 VÄRNAMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9484033