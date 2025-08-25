Fiskfiléare sökes till Tyresö
Submit AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2025-08-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Submit AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vi på Submit söker nu efter en fiskfiléare till vår samarbetspartner i Stockholm - Tyresö
Är du nogrann, snabb och trivs med att arbeta med händerna och kniven? Vi söker nu en fiskfiléare för heltidsarbete hos ett av landets främsta Fiskgrossist. Publiceringsdatum2025-08-25Om företaget
Vår kund är en av Sveriges ledande Fiskgrossist och leverantörer till restauranger och storkök och butiker. Med ett brett sortiment av färskvaror så säkerställer vår kund att leverera högkvalitativa råvaror och produkter.
Arbetsuppgifter: Filéa och förbereda fisk enligt ordrar.
Säkerställa att hygien och säkerhetsföreskrifter följs.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att filéa fisk och hantering av fisk.
Är snabb, noggrann och van vid fysiskt och monotomt arbete.
Trivs med att arbeta i kallare miljöer.
Kan arbeta i ett högt tempo och hålla hög kvalitet.
Krav: Svenska alt engelska.
Jobbat med något liknade tidigare.
Plats: Stockholm, Tyresö.
Start: Så snart som möjligt
Lön: Enligt kollektivavtal
Arbetstid: Måndag till fredag, 05:00-14:00
Om oss:Vi på Submit kännetecknas av ett genuint engagemang och strävar alltid efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut. Som konsult hos Submit öppnas dörrar till professionell tillväxt och möjligheter att bygga värdefulla nätverk som kommer att vara en tillgång för dig i framtiden. Vi tror på att investera i våra medarbetares personliga och professionella utveckling. Därför tillhandahåller vi en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela din resa, och som finns där för att ge vägledning och stöd på vägen mot framgång.
Låter detta som något för dig? Ansök idag! Vid frågor om tjänsten kontakta Daniel@submitbemanning.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Submit AB
(org.nr 559072-8837) Arbetsplats
Submit Bemanning Kontakt
Daniel Hedfors daniel@submitbemanning.se Jobbnummer
9474511