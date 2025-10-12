Fiskfiléare i Stockholm
2025-10-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi på Submit söker nu efter flera fiskfiléare till vår samarbetspartner i Stockholm.Arbetsuppgifter:
Du kommer att arbeta i en produktion/fabrik inom fiskindustrin. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att filéa fisk och förbereda produkterna inför leverans till kund.
Profil:Vi söker dig som:
Har god förmåga att ta egna initiativ
Trivs med ett enformigt och repetitivt arbete
Är flexibel och anpassningsbar
Är stresstålig och kan arbeta i högt tempo
Är noggrann och tar arbetet på stort allvar
Klarar av att hantera färsk fisk och den lukt som förekommer
Krav:
Svenska eller engelska i tal
God vana av att arbeta med kniv i yrkesmässigt sammanhang (exempelvis som kock eller inom livsmedelsindustrin)
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av liknande arbete inom fisk- eller livsmedelsproduktion
Plats: Tyresö, Stockholm Start: Omgående Lön: Enligt kollektivavtal Arbetstid: 05:00 - 14:00
Om oss:Vi på Submit kännetecknas av ett genuint engagemang och strävar alltid efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut. Som konsult hos Submit öppnas dörrar till professionell tillväxt och möjligheter att bygga värdefulla nätverk som kommer att vara en tillgång för dig i framtiden. Vi tror på att investera i våra medarbetares personliga och professionella utveckling. Därför tillhandahåller vi en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela din resa, och som finns där för att ge vägledning och stöd på vägen mot framgång.
Låter detta som något för dig? Ansök idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Detta är ett heltidsjobb.

Submit AB
Arbetsplats
Submit Bemanning
