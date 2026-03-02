Fischer Sports - Account Manager
2026-03-02
Sportmarket grundades 1988 i Hudiksvall av Göran Nilsson, Örjan Olsson och Håkan Barret. Kombi var ett av de första varumärkena som Sportmarket började distribuera och som man fortfarande gör idag. Därefter har många starka märken tillkommit som Fischer, Start, TOPO, Outdoor Research, Kamik, X-Bionics och X-Socks. Från att ha startat som ett tremannaföretag har företaget vuxit och är idag ca 30 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm, logistikcenter/lager i Hudiksvall. I tillägg till detta finns ett försäljningskontor i Göteborg.
Vill du representera ett av världens mest ikoniska skidvarumärken? Nu söker vi på Sportmarket en passionerad och affärsdriven Account Manager Sverige som vill vara ansiktet utåt för Fischer Sports samt våra associerade varumärken Start, Gabel och X-Socks. Det här är rollen för dig som älskar skidåkning - längd och/eller alpint - och som vill kombinera passion med professionell försäljning i en fri och självständig roll. Utöver Fischer kommer du också på ditt distrikt representera och utveckla försäljningen av Topo Athtetic - ett innovativt och snabbväxande varumärke inom löparskor.https://www.fischersports.com/sv_se
Din roll - mer än bara försäljning
Som Account Manager är du nyckelpersonen mellan Sportmarket och våra återförsäljare. Du:
• Bygger och utvecklar långsiktiga relationer med sporthandlare och klubbar
• Planerar och genomför skidtester (löparevent), butiksträffar och produktutbildningar
• Driver försäljning in och ut ur butik och stärker Fischer och Topo på den lokala marknaden
• Följer upp resultat och analyserar effekten av dina insatser
Du rör dig över ett stort distrikt - från Dalafjällen och söderut med undantag för Sthlm/Mälardalen - och spenderar merparten av din tid ute hos våra återförsäljare och partners. Det är en fri roll där du planerar din tid själv och får stort eget ansvar.
Du blir en del av ett litet, engagerat och sammansvetsat team som tillsammans arbetar för att ta Fischer Sports till nästa nivå i Sverige. Vårt showroom för västra/södra Sverige finns i Göteborg, och närhet dit är meriterande.
Vi söker dig som:
• Har flera års erfarenhet av försäljning, gärna av premiumprodukter
• Har ett genuint intresse för skidåkning (längd och/eller alpint)
• Är trygg i att bygga och vårda relationer på ett naturligt och förtroendeingivande sätt
• Trivs med ett högt tempo under vintersäsongen
• Gillar frihet, eget ansvar och livet på vägarna
Du är en produktentusiast som kan nörda ner dig i detaljer, men som samtidigt förstår affären och målgruppen. Du är serviceinriktad, strukturerad och analytisk - och drivs av att se konkreta resultat av ditt arbete.
Varför Sportmarket och Fischer Sports?
• Representera ett världsledande varumärke med stark tradition och hög kvalitet
• En självständig roll med stor frihet
• Möjlighet att kombinera passion för skidåkning med professionell försäljning
• Arbeta i ett engagerat team med höga ambitioner
Vill du bli en del av oss och vara med och utveckla framtidens skidupplevelser i Sverige?
Vi ser fram emot din ansökan!
Kontakt och ansökan
Infinity HR är framgångsrika i rekrytering av spetskvalitet till kulturstarka bolag och vår självklara partner i denna rekrytering. För mer info om tjänsten eller urvalsprocessen, vänligen kontakta:
Emil Nilsson, Infinity, på telefon, 070-5591192
Mårten Näsvall, Infinity, på e-mail; marten.nasvall@infinityhr.se
Välkommen att söka tjänsten genom att använda ansökningsformuläret nedan. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infinity Human Resources Sweden AB
(org.nr 556783-3156) Jobbnummer
9772616