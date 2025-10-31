First line support
2025-10-31
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
, Haparanda
Vi söker en medarbetare till first line teknisk support inom vårt affärsområde Support och Tjänster, som kommer att fungera som den första kontakten med våra kunder och partners. Vi erbjuder en unik möjlighet i norra Sverige att växa i ett snabbväxande företag med fokus på e-mobilitet och elektrifiering.
Dina arbetsuppgifter
Som supporthandläggare hos oss kommer du att spela en nyckelroll i att säkerställa att våra kunder får den bästa möjliga supporten och servicen. och partners är nöjda med sitt val av lösning och leverantör, genom att upprätthålla en hög servicenivå under hela deras resa. Din roll innebär att du är företagets ansikte utåt och att du bidrar till att upprätthålla hög kundnöjdhet genom effektiv hantering av kundärenden. Det kan innebära följande arbetsuppgifter:
Kundsupport och ärendehantering:
Svara på kundfrågor via telefon, e-post och chatt.
Registrera, följa upp och lösa ärenden inom utsatt tid.
Ge teknisk support och hjälp vid enklare felsökning.
Informera och vägleda kunder om produkter och rutiner.
Administrativa uppgifter:
Uppdatera kund- och ärendesystem med korrekt information.
Dokumentera lösningar och kundkontakter.
Ta fram enklare rapporter vid behov.
Kommunikation och samarbete:
Samarbeta med andra avdelningar för snabb problemlösning.
Eskalera svårare ärenden vid behov.
Delta i möten och utbildningar för att hålla dig uppdaterad.
Din profil
Erfarenhet av kundnära roller.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Proaktiv och kundfokuserad inställning.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
Det är meriterande om du har
Ledaregenskaper och ambitioner att utvecklas i en ledande roll.
Intresse för e-mobilitet och elektrifiering.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: recruitment@zpark.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zpark Energy Systems AB
(org.nr 559322-0048), https://www.zpark.se/
Aurorum 1 C (visa karta
)
977 75 LULEÅ Jobbnummer
