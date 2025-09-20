First Line Support
Academic Work Sweden AB / Supportteknikerjobb / Bromölla Visa alla supportteknikerjobb i Bromölla
2025-09-20
, Sölvesborg
, Kristianstad
, Olofström
, Karlshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Bromölla
, Sölvesborg
, Kristianstad
, Olofström
, Karlshamn
eller i hela Sverige
Vår kund söker nu en engagerad First Line Support medarbetare för att stärka sitt team. Du blir en nyckelspelare i att leverera exceptionell IT-support och säkerställa en smidig teknisk vardag för användarna, i en organisation som värderar samarbete, innovation och kundnöjdhet högt.
OM TJÄNSTEN
I rollen som First Line Support arbetar du den första kontakten för användare med tekniska utmaningar. Du kommer att hantera en variation av ärenden, från grundläggande support till mer komplex felsökning, med fokus på att leverera snabb och effektiv hjälp och säkerställa hög användarnöjdhet.
Du behöver trivas i en föränderlig miljö, snabbt kunna skifta fokus och sätta dig in i nya arbetsuppgifter.
Du erbjuds
• En dynamisk miljö med varierande arbetsuppgifter där du ständigt får utmanas & utvecklas.
• En miljö med engagerade ledare och fantastiska medarbetare som ständigt finns där för att du ska lyckas!
• Som konsult för Academic Work får du stora möjligheter att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-20Dina arbetsuppgifter
Du kommer att vara en viktig del av ett supportteam som ansvarar för att lösa IT-relaterade problem och ge teknisk assistans till externa användare.
• Ge förstklassig 1st line-support via telefon, mejl och chatt
• Felsöka och lösa IT-relaterade problem i Windowsmiljö & macOSmiljö
• Följa upp ärenden och säkerställa att kunderna blir nöjda
• Samarbeta över team-gränser för att hjälpa varandra lösa kundspecifika problem
VI SÖKER DIG SOM
• Relevant gymnasial eller eftergymnasial IT-utbildning inom IT-support eller liknande
• Grundläggande kunskap inom felsökning och administration i några av följande områden:
• Microsoft Windows (klient & server)/MacOS
• Microsoft 365-applikationer
• Active Directory (Azure & On Prem)
• MS Exchange (Cloud & On Prem),
• Nätverk (TCP/IP)
• Är obehindrad i både svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av hårdvara och kringutrustning
• Tidigare erfarenhet av Citrix eller ITIL foundation
• Tidigare erfarenhet av 1st line IT-support
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ansvarstagande
• Ordningsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114652". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9518645