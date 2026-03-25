Fiollärare till Kulturskolan
2026-03-25
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Arbetsuppgifter
Vi söker en fiollärare som tar sig an det viktiga uppdraget att bredda och utveckla verksamheten så att fler barn och unga får tillgång till en likvärdig kulturskola!
Växjö Kulturskola är en kreativ och expansiv arbetsplats med höga poäng från medarbetare i personalenkäter. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och göra skillnad för barn och elever. Kulturskolan är viktig och du blir en viktig person för dina elever.
Vi sammanfogar tradition med nutid, och värnar om en lång tradition av musikundervisning där stråkinstrumenten har en stark och tydlig position. Samtiden möter vi genom en modern kulturskolas utvecklingsprocesser.
Tjänsten är ett vikariat under läsår 26/27. Tjänstegraden kan diskuteras, önskvärt är 80-100%.
Undervisningen sker såväl på Kulturskolan centralt i Växjö som på grundskolor runt om i kommunen. Som fiollärare möter du barn och ungdomar från tidig ålder upp till gymnasiet. Undervisningen sker enskilt eller i grupp/orkester/ensemble med kollega. Öppen verksamhet tillsammans med kollega kan ingå.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning från musikhögskola, gärna med lärarlegitimation, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig för tjänsten.
* Du har en stabil grund som violinist/pedagog och är väl förtrogen med orkester-/ensemblespel
* Viola och undervisning enligt Suzukimetoden kan vara meriterande
* Du ska fungera väl i arbetslag, tillföra kompetens och kunna arbeta ämnesövergripande
* Du har ett genuint intresse för barns och ungdomars lärande och förmåga att möta varje elev utifrån individuella förutsättningar
* Du bör vara intresserad av att jobba med nya målgrupper och alternativa arbetssätt
* Du har ett professionellt förhållningssätt, förmåga att arbeta strukturerat utifrån styrdokument och bidrar till verksamhetens utveckling
* Du har en öppen och varm personlighet men kan också sätta gränser
Körkort är en tillgång.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 113/26".
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 212000-0662)
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen
Kulturskolechef
Maria Brisvall 0470-796349
9818059