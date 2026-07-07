Finsktalande supportmedarbetare
Nexer Infrastructure AB / Supportteknikerjobb / Göteborg Visa alla supportteknikerjobb i Göteborg
2026-07-07
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Vi söker nu en serviceinriktad supportmedarbetare till ett uppdrag hos vår kund. I den här rollen är språket helt avgörande – du behöver kunna kommunicera obehindrat på finska, svenska och engelska i både tal och skrift.
Det här är en roll där du kommer ha mycket kontakt med användare, så det är viktigt att du känner dig trygg i att föra samtal på finska och kan hjälpa kunder på ett tydligt och professionellt sätt.
Vad vi erbjuder dig
Trygga anställningsvillkor och fast månadslön
Långsiktig utvecklingsplan som konsult hos Nexer
Gemenskap genom aktiviteter som AW:s, föreläsningar och träffar med dina Nexer kollegor
Möjligheten att jobba med marknadsledande kunder inom olika branscher
Dina arbetsuppgifter Du arbetar med användarsupport via telefon och mejl och hanterar ärenden från registrering till lösning. Du är en viktig del i att skapa en bra kundupplevelse och säkerställa att inget faller mellan stolarna.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ta emot samtal från användare och registrera ärenden
Felsöka och lösa ärenden med hjälp av systemkunskap, dokumentation och kollegor
Eskalera ärenden till rätt supportgrupp vid behov
Följa upp ärenden och säkerställa att de drivs till lösning
Hålla användare uppdaterade kring status
Ha ansvar för teamets gemensamma serviceärenden
Daglig kontakt med kunder i Sverige, Finland, Norge och Danmark
Lösa problem i återförsäljare- och verkstadssystem (affärsförståelse är viktigt)
Arbeta enligt etablerade processer och best practice inom ITIL
Vi ser gärna att du
Talar och skriver flytande på svenska, engelska och finska
Känner dig trygg i att ha konversationer på finska i en supportroll (detta är ett krav)
Har grundläggande teknisk förståelse eller IT-intresse
Är analytisk och ha ett naturligt intresse för felsökning och problemlösning
Trivs i ett högt tempo och kan hantera pressade situationer
Har en god social förmåga och kan bemöta kunder professionellt – även i stressade lägen
Vi ser gärna att du har ett tekniskt intresse och en grundläggande förståelse för IT, men det viktigaste är din inställning och din förmåga att ge bra service.
Meriterande:
Erfarenhet av support eller serviceyrken
Erfarenhet av verktyg som ServiceNow eller kunskap inom ITIL
Vem trivs hos oss?
För att trivas i rollen tror vi att du har god analytisk förmåga, tar initiativ och är ihärdig när det gäller felsökning och problemlösning. Vi tror även att du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta både individuellt och i grupp, eftersom du som konsult kan komma att arbeta i olika sammanhang.
Mer om Nexer Infrastructure
Nexer Infrastructure (vi hette då Sigma IT Tech) startade sin verksamhet 2018 och är specialister på en sak – talanger inom drift, support och IT-infrastruktur. Vi hjälper företag att växa och att framtidssäkra sin kompetens med hjälp av flexibla konsulttjänster. Bland våra kunder finns många välkända aktörer som är marknadsledande inom sina respektive branscher.
Som IT-konsult hos oss blir du väl omhändertagen och vi är måna om att du ska trivas. Vi lägger stor vikt vid att upprätthålla den goda stämningen i vår grupp, bland annat genom gemensamma aktiviteter som föreläsningar, after works och lunchträffar. Blir du konsult hos oss lyssnar vi på dig, dina behov och i vilken riktning du vill utvecklas.Publiceringsdatum2026-07-07Så ansöker du
Vi tillämpar löpande urval, men på grund av semesterstängt sker urval och återkoppling från och med augusti när vi är tillbaka i full bemanning. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7552322-2089210". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexer Infrastructure AB
(org.nr 559132-0220), https://nexerinfrastructure.teamtailor.com
Lindholmspiren 9 (visa karta
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417 56 GÖTEBORG Arbetsplats
Nexer Infrastructure Jobbnummer
9994969