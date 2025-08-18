Finansiell utredare till Södertälje
2025-08-18
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Lokalpolisområde Södertälje ingår i polisområde Stockholm syd. Inom lokalpolisområdet finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper samt stöd och service.
Polisstationen i Södertälje är lokaliserad i centrum, nära till kollektivtrafiken och goda parkeringsmöjligheter. Lokalpolisområde Södertälje innefattar flera områden klassade som utsatta och särskilt utsatta med komplexa problembilder kopplade till organiserad brottslighet och kriminella nätverk.Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Som finansiell utredare jobbar du med brottslighet kopplat mot kriminell ekonomi. Ärenden som många gånger handlar om bedrägeribrott/penningtvättbrott mot välfärdssystemet men även likvärdig brottslighet kopplat mot person och företag. Inom utredningsverksamheten arbetar vi teambaserat, vid behov arbetar du tillsammans med andra utredare mot annan brottslighet och där berika med perspektivet ekonomi för att uppnå önskvärd effekt.
Som utredare behöver du kunna, eller ha förmåga att lära dig, hantera ärenden med frihetsberövade personer, användning och hantering av hemliga tvångsmedel samt att kunna växla i att arbeta med flera olika ärenden samtidigt. Förhör, inhämtning och analys av utredningsmaterial är centrala delar i utredningsarbetet.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Relevant akademisk utbildning inom exempelvis ekonomi, juridik, kriminologi alternativt polisexamen eller tidigare arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för funktionen av att inhämta, hantera och analysera information där du har använt lagstiftning och regelverk som utgångspunkt, exempelvis ekonomiska analyser, revision/redovisning eller ekonomisk brottslighet.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• Goda kunskaper i Microsoft Office, i synnerhet Microsoft Excel (Arbetsprov kan komma att genomföras)
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av att inhämta, analysera och bereda stora datamängder från varierande datakällor
• Erfarenhet av redovisning, bokföring och skatterätt
• Erfarenhet av kryptovaluta
• Erfarenhet av utredningsarbete från brottsbekämpande verksamhet av ekonomisk karaktär
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska
• B-körkort
Personliga egenskaper
Arbetet som finansiell utredare innebär hantering av stora mängder information vilket ställer krav på en god analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt för att fånga upp detaljer och se samband. Du har ett flexibelt och lösningsfokuserat förhållningssätt, då du måste kunna anpassa dig till ändrade omständigheter och växla arbetstempo vid behov. Du kommer att driva utredningar både självständigt och tillsammans med kollegor och andra interna och externa parter och för det förutsätter vi att du har god samarbetsförmåga.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Arbetsort: Södertälje
Arbetstid: Veckoplanering 40h/v
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Utredare
Anställningsbenämning: Handläggare/Polisassistent
Arbetsprover kan förekomma som en del av rekryteringsprocessen.
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
