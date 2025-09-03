Finansiell controller till myndighet i Stockholm
2025-09-03
Är du utbildad ekonom och har minst tre års erfarenhet inom offentlig sektor? Då kan detta vara ett uppdrag för dig. Varmt välkommen med din ansökan!
Om uppdraget Vi söker en finansiell controller till ett konsultuppdrag hos vår kund i Stockholm. Kunden är en statlig myndighet med uppdrag att skapa intresse och förtroende för Sverige utomlands.
Uppdraget är på heltid och förväntas påbörjas 6 oktober 2025 till och med 5 april 2026, med möjlighet till förlängning. Uppdraget ska kunna utföras på plats på kundens kontor, med möjlighet till distansarbete när arbetet tillåter och efter överenskommelse med kontaktperson på plats. Arbetstiden är åtta (8) timmar per dag, cirka 08:30-16:30 (+/- 1 timme).
Som controller kommer du att stärka upp bemanningen på myndighetens enhet för ekonomistyrning. Du kommer att bli en del i ett ekonomiteam om tre medarbetare. Enheten har uppdraget att leda och genomföra arbetet med budget, prognos, uppföljning och rapportering till regeringen i bl.a. årsredovisning och budgetunderlag. Myndigheten får anslag från tre utgiftsområden vilket bidrar till att den finansiella styrningen är komplex.
Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta följande:
Planera, arbeta med och följa upp budget och ekonomisk styrning
Planera och genomföra ekonomiska och administrativa utredningar och analyser samt följa upp resultat
Arbeta med innehållet i ekonomisystem utifrån ett verksamhetsperspektiv
Arbeta med redovisning, planering och rådgivning i ekonomifrågor, löpande redovisning och avstämning
Stöd till ekonomihandläggare som arbetar med ekonomiadministrativa arbetsuppgifter
Arbeta med framtagande av underlag till budget och redovisning (tertialuppföljningar och årsredovisning)
Arbeta med planering och samordning av intern administrativ verksamhet som förutom ekonomiarbete även omfattar andra verksamhetsområden Kvalifikationer
Akademisk utbildning inom ekonomi eller annat relevant område
Mycket goda kunskaper i Excel; Pivot-tabeller, Leta rad, Sammanfoga rader och kolumner
Erfarenhet som controller inom statlig sektor i minst tre år
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 2025-09-18.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Julia Aldén, julia.alden@bemannia.se
.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 073-746 37 00.
