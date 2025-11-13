Financial Planning Analyst
Gigstep AB / Controllerjobb / Helsingborg Visa alla controllerjobb i Helsingborg
2025-11-13
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gigstep AB i Helsingborg
, Landskrona
, Ängelholm
, Klippan
, Svalöv
eller i hela Sverige
Klang.ai är en privacy-fokuserad AI-tjänst som hjälper organisationer att dokumentera samtal och möten på ett säkert & effektivt sätt. Deras lösning används av verksamheter med höga krav på integritet och efterlevnad, som offentlig sektor, juridik och försäkring.
I rollen arbetar du nära ledningen och ansvarar för både strategisk planering och operativ finansiell kontroll. Du blir den som håller ihop helheten - från modellering och scenarier till rapportering och uppföljning.
Ansvarsområden:Strategi & planering Utveckla och underhålla vår finansiella modell (ARR, churn, cashflow, burn multiple, LTV/CAC m.m.)
Bygga scenarier och beslutsunderlag för ledning och investerare
Driva budget- och prognosarbete med insiktsbaserad rekommendationer
Business controlling
Följa upp utfall och analysera avvikelser
Analysera intäkter, marginaler och kostnadsstruktur
Utveckla dashboards och automatiserade rapporter
Operativt ansvar och struktur Säkerställa kvalitet i den löpande redovisningen (i samarbete med extern byrå)
Ansvara för fakturering och uppföljning
Vi tror att du: Har 2-5 års erfarenhet från controlling, revision eller management consulting
Har stark analytisk förmåga och förståelse för SaaS-modeller och nyckeltal
Är van vid att arbeta datadrivet och bygga egna modeller
Trivs i ett snabbt föränderligt bolag där du får kombinera analys med praktiskt genomförande
Varför Klang?
Klang är ett snabbt växande AI-bolag som sätter integritet och säkerhet först för kunder som behöver det som mest. Du får arbeta nära affären i en roll med tydligt ansvar och påverkan med stora möjligheter att sätta struktur och bidra till långsiktig tillväxt.
Låter det som du? Vänta då inte med din ansökan! Vi arbetar med löpande urval, och annonsen kan tas ner innan slutdatum om tjänsten tillsätts. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gigstep AB
(org.nr 559187-8227), https://www.gigstep.se/ Arbetsplats
Gigstep Kontakt
Moa Hagman moa.hagman@gigstep.se 0707497270 Jobbnummer
9602983