Financial Controller till SGS Analytics i Linköping
Controllerjobb
2025-09-05
Vill du bli en del av ett engagerat finansteam som befinner sig i en spännande utvecklingsfas? Söker du en roll där du som ekonom får möjlighet att växa och utmanas i ditt dagliga arbete? Då kan du vara den vi söker!
Just nu rekryterar vi på Mpya Finance en Financial Controller till det nordiska redovisningsteamet på SGS Analytics i Linköping. Här kommer du att bli en del av ett härligt och kompetent team på sex personer där du rapporterar direkt till Anna som är redovisningschef för Norden.
SGS Group är en av världens största laboratoriekoncerner med över 2 500 kontor och laboratorier runt om i världen, och med mer än 99 000 medarbetare. SGS Norden är en region inom koncernen med huvudkontor i Linköping. Redovisningsteamet ingår i ett nordiskt finansteam där även Finansiell planering och Analys, samt Inköp ingår.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Rollen som Financial Controller är bred där du får arbeta med redovisning, bokslut och rapportering för ett av de nordiska bolagen. Du kommer ha ett nära samarbete med övriga medarbetare i Finansteamet i Norden samt med ett Finance Shared Service Center i Polen, där den huvudsakliga transaktionshanteringen sker.
Löpande redovisning och balansavstämningar
Månads- och årsbokslut enligt Local GAAP och IFRS
Årsredovisning och deklaration, med hjälp av extern samarbetspartner
Intern kontroll enligt SGS Policy
Rapportering till myndigheter och kontakt med externa parter
Hantering av kassaflöden
Transfer pricing dokumentation samt hantering av interna avtal i de nordiska länderna
Vem är du?
För att vara framgångsrik i denna roll ser vi att du har en akademisk bakgrund inom ekonomi och hunnit skaffa dig arbetslivserfarenhet inom redovisning och kassaflödesanalyser. Det är även meriterande om du har erfarenhet av IFRS regelverk. Vi ser det också som positivt om du har erfarenhet av att arbeta i en internationell koncern samt nyfiken inom att lära dig mer inom Treasury. Du drivs av att effektivisera och utveckla rutiner och processer samt har ett stort systemintresse, har du erfarenhet av att arbeta i Oracle eller HFM ser vi det som ett plus i kanten. Vidare har du goda kunskaper i Excel och kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift.
Du beskrivs som en positiv och ansvarsfull person som utför dina arbetsuppgifter med noggrannhet och struktur. Vidare är du analytisk med förmågan att självständigt driva ditt arbete framåt, samtidigt som du är mån om att samarbeta med övriga kollegor. Du är en engagerad och kommunikativ person som kan lyfta blicka och arbeta proaktivt och utvecklingsorienterat.
Har vi väckt din nyfikenhet och vill du höra mer?
Intervjuer sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt, dock senast den 5 oktober 2025. I den här rekryteringen samarbetar SGS med Mpya Finance. Har du frågor gällande rekryteringsprocessen eller kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Anna Haga på 0709-71 00 16 eller anna.haga@mpya.se
, alternativt Anna Wetterlöv på 070-971 01 66 eller anna.wetterlov@mpya.se
