Financial Controller för uppdrag till bolag i Malmö!
2025-10-28
För ett konsultuppdrag till vår kund i Malmö söker vi nu en erfaren Financial Controller!
Rollen innebär att du blir en nyckelperson i arbetet med bolagets ekonomiska planering, uppföljning och analys. Du kommer att arbeta nära kollegor inom Financial Planning & Reporting och bidra till både operativa och strategiska frågor. Uppdraget löper initialt från 1 december 2025 till 31 juli 2026, med möjlighet till förlängning. Låter detta som något för dig? Sök redan idag, urval och intervjuer hålls löpande.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen som Controller kommer du att:
• Stödja kollegor inom Financial Planning och Reporting samt bidra i specialuppdrag
• Ansvara för sammanställning, konsolidering och rapportering av bolagets resultat och balansräkning
• Arbeta med planering och analys av budget, treårsplan och prognoser
• Aktivt bidra till ständiga förbättringar inom området genom att identifiera, föreslå och driva förbättringsinitiativ - gärna genom standardisering, automatisering och digitalisering
• Delta i projektarbete tillsammans med bolagets Accounting Business Partner
Tjänsten är på heltid under kontorstider måndag till fredag. 50% av arbetet ska ske på kundens kontor i centrala Malmö.
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi att du har en stark analytisk förmåga, trivs med att arbeta datadrivet och har en naturlig förståelse för ekonomiska samband. Du är noggrann, strukturerad och van vid att arbeta självständigt såväl som i team.
Vi söker dig som har:
• Mycket god erfarenhet inom controlling samt ett datadrivet mindset
• Goda kunskaper i SAP, Qlik Sense eller liknande BI-verktyg
• Erfarenhet av att strukturera och standardisera data för att möjliggöra automatisering och digitalisering
• Förståelse för hur AI kan användas som ett naturligt verktyg i det dagliga arbetet Ersättning
Ersättning
