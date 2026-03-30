Financial Controller
2026-03-30
Tillsammans med vår partner söker vi nu en erfaren Financial Controller med fokus på koncernredovisning för ett konsultuppdrag på 50 %. Rollen passar dig som trivs i en rådgivande och central funktion där du får arbeta nära många bolag inom en större koncern. Du är trygg i din redovisningskompetens och uppskattar en vardag där du både arbetar operativt med bokslut och fungerar som ett stöd i redovisningsrelaterade frågor. Här blir du en del av ett sammansvetsat team med nära samarbete och en öppen, prestigelös kultur.
Om bolagetVår partner är en internationell koncern med verksamhet i flera europeiska länder. Huvudkontoret är beläget i Göteborgsområdet och här sitter koncernens centrala ekonomifunktion. Organisationen präglas av ett nära samarbete mellan olika funktioner och en kultur där kunskapsdelning och stöd mellan bolagen är en naturlig del av arbetet.
Om tjänstenHär blir du en viktig del av koncernens redovisningsfunktion. Du kommer att arbeta nära flera bolag inom koncernen och fungera som ett stöd i redovisnings- och rapporteringsfrågor. En stor del av arbetet kretsar kring bokslut och koncernrapportering, men även löpande frågor och kvalitetssäkring av finansiell information.
Dina huvudsakliga ansvarsområden innefattar:
Delta i månads- och periodbokslut samt bidra i koncernrapporteringen
Arbeta med koncernredovisning och konsolidering i koncernens rapporteringssystem
Kassaflödesanalyser samt likviditetsrapporter
Säkerställa kvalitet och efterlevnad av redovisningsprinciper och riktlinjer
Efterarbete kopplat till bokslut och löpande förbättring av processer
Fungera som ekonomiskt bollplank inom koncernen
Analysera finansiella nyckeltal och avvikelser samt ta fram beslutsunderlag
Bistå med utbildning i systemrelaterade frågor till dotterbolag och delta i diverse systemrelaterade projekt
Vi söker dig somHar en eftergymnasial utbildning på högskolenivå
Har bred erfarenhet av arbete inom koncernredovisning, gärna på internationell nivå
Har minst 3-5 års erfarenhet av kvalificerad redovisning, med IFRS som regelverk
Är van vid att arbeta i konsolideringssystem, meriterande om du arbetat i Aaro
Kommunicerar obehindrat på engelska och svenska
Har mycket goda kunskaper i Excel
Vi ser att du har en stabil grund inom redovisning och trivs i en roll där du får kombinera operativt arbete med rådgivning.
För att lyckas i rollen ser vi att du är en ödmjuk och prestigelös lagspelare som trivs med många kontaktytor. Du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta med olika delar av organisationen. Vidare arbetar du strukturerat och noggrant och har en trygghet i din kompetens som gör att du kan stötta andra i redovisningsfrågor. Du är trygg i att du inte är specialist på allt, men du är en stabil och pålitlig redovisningsperson som bidrar till teamets gemensamma leverans.
Om anställningenTjänsten är ett konsultuppdrag med anställning hos OIO med start i juni. Uppdraget är på 50 % och kommer pågå fram till årsskiftet.
Omfattning: Deltid på cirka 50%
Start: Maj/juni
Uppdragslängd: Till årsskiftet
Placering: Mölndal med möjlighet till arbete remote 1-2 dagar/vecka
Urval sker löpande och annonsen kan komma att stängas innan tjänsten är tillsatt.
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om OIOVår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
