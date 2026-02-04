Financial Controller
Hirely AB / Controllerjobb / Uppsala Visa alla controllerjobb i Uppsala
2026-02-04
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Uppsala
, Sigtuna
, Österåker
, Enköping
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Vi söker nu en engagerad och analytisk Financial Controller för en spännande heltidstjänst. Uppdraget innebär att du blir anställd direkt hos en av våra kunder.
Om rollen
Som Financial Controller hos vår kund får du en central roll i deras ekonomifunktion. Du kommer att arbeta brett med allt från löpande uppföljning och bokslutsarbete till djupgående analyser som hjälper verksamheten att fatta kloka affärsbeslut. Kunden sitter i moderna lokaler i Uppsala och erbjuder en arbetsplats med korta beslutsvägar och god stämning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Aktivt deltagande i månads-, kvartals- och årsbokslut.
Budgetering, prognosarbete och variansanalys.
Utveckling och förbättring av interna processer och kontrollrutiner.
Framtagande av beslutsunderlag och rapportering till ledning.
Vara ett proaktivt stöd till avdelningschefer i ekonomiska frågor.
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, analytisk och har ett genuint intresse för ekonomi. Du trivs med att arbeta självständigt men uppskattar också lagarbete. Eftersom rollen innebär många kontaktytor ser vi att du är kommunikativ och har förmågan att förklara ekonomisk information på ett begripligt sätt.
Vi tror att du har:
En universitets- eller högskoleutbildning inom ekonomi.
Ett par års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, exempelvis som controller eller revisor.
Goda kunskaper i Excel.
Förmågan att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Vad kunden erbjuder
Vår kund erbjuder en trygg heltidstjänst i en expansiv miljö. Här får du stora möjligheter att påverka ditt eget arbete och växa i din professionella roll tillsammans med engagerade kollegor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://jobbify.se
753 75 UPPSALA Arbetsplats
Talentry Jobbnummer
9721804