Financial Assistant / Ekonomiassistent till Hemfrid
2026-02-19
Vill du ha en vardag där du får kombinera service, struktur och siffror i ett branschledande företag? Nu söker vi en noggrann och driven Financial Assistant som vill vara en viktig del av vårt Accountingteam.
Hemfrid är Sveriges största företag inom tjänster i hemmet och en viktig motor i nybildade KEYTO Group (keytogroup.com). Med verksamhet från Gävle i norr till Malmö i söder förenklar vi vardagen för tusentals kunder varje vecka. Välkommen med din ansökan och att bli en del av vår fortsatta tillväxtresa!
Om rollen
Rollen som Financial Assistant ingår i vårt Accountingteam som idag består av sex personer. Du kommer arbeta brett tillsammans med erfarna kollegor, och tillsammans ansvarar ni för en funktion som är central för bolagets fakturaflöden och kunddialog.
Hemfrid växer stadigt - bara det senaste året har vi ökat med tusentals kunder - vilket ställer höga krav på struktur, kvalitet och effektiva processer. I denna roll är du en nyckelperson i att säkerställa att våra fakturaflöden fungerar smidigt, korrekt och med hög servicegrad. Du har många kontaktytor, både internt och externt, och är tillsammans med teamet en given stöttepelare i denna viktiga servicefunktion.
Centrala arbetsuppgifter
Hantera frågor kopplade till kundfakturor och RUT
Kontakt och löpande avstämningar med PayEx (fakturadistribution)
Arbeta dagligen i Salesforce, PayEx, UBW, Skatteverket och Kivra
Fakturering samt kvalitetssäkring mellan CRM (Salesforce) och ERP (UBW), samt mellan ERP och PayEx
Internfakturering och vidarefakturering
Hantera ärenden kopplade till påminnelser och inkasso
Uppföljning av avvikelser och löpande kvalitetssäkring
Hantera skadeutbetalningar
Din profil
Du har ett logiskt tänkande och tycker om att felsöka, analysera och reda ut avvikelser. Du är prestigelös, arbetar strukturerat och omsätter effektivt behov till handling. Med ett starkt kvalitetsfokus och en tydlig servicekänsla motiveras du av att leverera med hög precision och pålitlighet, samtidigt som du bidrar till en positiv och samarbetsinriktad teamkultur. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Minst fem års relevant arbetslivserfarenhet inom administrativt och analytiskt arbete
Erfarenhet från en roll med många kontaktytor
God systemvana och erfarenhet av att arbeta i flera system parallellt
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av Salesforce
Erfarenhet av arbete med kundreskontra och fakturaflöden
Ansökan
Tjänsten är på heltid, med start enligt överenskommelse, men gärna så snart som möjligt. Tjänsten är placerad på Hemfrids huvudkontor på Tulegatan 11, nära T-bana Rådmansgatan och pendeltågsstation Odenplan.
Eftersom urval sker löpande uppmuntrar vi att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi välkomnar även interna ansökningar!
