Vi söker en senior Finance & Project Manager till internationellt bolag inom energibranschen på sitt huvudkontor i centrala Stockholm. Bolaget befinner sig i en stark tillväxtfas med flera större projekt under utveckling i Norden och Europa.
Detta är en nyckelroll för dig som vill kombinera strategisk projektfinansiering, operativt finansansvar och ledarskap i en entreprenöriell och internationell miljö.
Om rollen
I rollen ansvarar du för projektfinansiering av större energi- och infrastrukturprojekt, främst gentemot nordiska banker, samtidigt som du leder den svenska finans-, redovisnings- och controllingfunktionen. Rollen är både strategisk och hands-on och passar dig som trivs nära affären och projekten.
Huvudsakliga ansvarsområden
Leda och utveckla svensk redovisnings- och controllingfunktion.

Ansvara för månads-, kvartals- och årsbokslut samt finansiell rapportering.

Äga och vidareutveckla finansiella modeller för projekt.

Leda projektfinansieringsarbetet för nordiska projekt, inklusive förhandling med banker och investerare.

Koordinera finansiell due diligence tillsammans med externa rådgivare.

Säkerställa uppföljning av P&L, balansräkning och kassaflöden samt efterlevnad av låneavtal.

Stödja ledning och projektorganisation med analys, beslutsunderlag och affärsnära finansiell rådgivning.

Delta aktivt i projektutvecklingsteam och arbeta externt mot banker, partners och kunder.

Om dig
Vi söker dig som har en stark bakgrund inom projektfinansiering av större projekt i Sverige, gärna inom energi eller infrastruktur.
Vi ser gärna att du har:

Akademisk examen inom ekonomi, finans eller motsvarande

Minst 10 års relevant erfarenhet inom project finance eller liknande

Dokumenterad erfarenhet av finansiering med nordiska banker

Mycket goda kunskaper i IFRS, finansiell rapportering och intern kontroll

Avancerade kunskaper i finansiell modellering och Excel

Mycket god engelska i tal och skrift

Dina personliga egenskaper
Ansvarstagande och noggrann

Strukturerad och lösningsorienterad

Prestigelös

Van att arbeta självständigt

Kommunikativ i såväl tal som skrift

Uppdragets omfattning
Uppdragslängd: minst 6 månader, med eventuell möjlighet till förlängning
Omfattning: heltid
Start: Omgående
Placering: Malmö. Resor förekommer i tjänsten.

Så ansöker du
I denna process samarbetar uppdragsgivaren med Jurek Recruitment & Consulting. Urval sker löpande, så vi ser gärna din ansökan så snart som möjligt. För frågor kring tjänsten, kontakta ansvarig konsultchef Marie Källström via mail marie.kallstrom@jurek.se
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning som hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Legal & Compliance, Banking & Insurance, HR och Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet, för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater.

