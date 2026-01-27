Finance & Project Manager
Jurek Recruitment & Consulting AB / Ekonomichefsjobb / Malmö Visa alla ekonomichefsjobb i Malmö
Vi söker en senior Finance & Project Manager till internationellt bolag inom energibranschen på sitt huvudkontor i centrala Stockholm. Bolaget befinner sig i en stark tillväxtfas med flera större projekt under utveckling i Norden och Europa.
Detta är en nyckelroll för dig som vill kombinera strategisk projektfinansiering, operativt finansansvar och ledarskap i en entreprenöriell och internationell miljö.
Om rollen
I rollen ansvarar du för projektfinansiering av större energi- och infrastrukturprojekt, främst gentemot nordiska banker, samtidigt som du leder den svenska finans-, redovisnings- och controllingfunktionen. Rollen är både strategisk och hands-on och passar dig som trivs nära affären och projekten.
Huvudsakliga ansvarsområden
Leda och utveckla svensk redovisnings- och controllingfunktion.
Ansvara för månads-, kvartals- och årsbokslut samt finansiell rapportering.
Äga och vidareutveckla finansiella modeller för projekt.
Leda projektfinansieringsarbetet för nordiska projekt, inklusive förhandling med banker och investerare.
Koordinera finansiell due diligence tillsammans med externa rådgivare.
Säkerställa uppföljning av P&L, balansräkning och kassaflöden samt efterlevnad av låneavtal.
Stödja ledning och projektorganisation med analys, beslutsunderlag och affärsnära finansiell rådgivning.
Delta aktivt i projektutvecklingsteam och arbeta externt mot banker, partners och kunder.
Om dig
Vi söker dig som har en stark bakgrund inom projektfinansiering av större projekt i Sverige, gärna inom energi eller infrastruktur.
Vi ser gärna att du har:
Akademisk examen inom ekonomi, finans eller motsvarande
Minst 10 års relevant erfarenhet inom project finance eller liknande
Dokumenterad erfarenhet av finansiering med nordiska banker
Mycket goda kunskaper i IFRS, finansiell rapportering och intern kontroll
Avancerade kunskaper i finansiell modellering och Excel
Mycket god engelska i tal och skrift
Ansvarstagande och noggrann
Strukturerad och lösningsorienterad
Prestigelös
Van att arbeta självständigt
Kommunikativ i såväl tal som skrift
Uppdragets omfattning
Uppdragslängd: minst 6 månader, med eventuell möjlighet till förlängning
Omfattning: heltid
Start: Omgående
Placering: Malmö. Resor förekommer i tjänsten.Så ansöker du
I denna process samarbetar uppdragsgivaren med Jurek Recruitment & Consulting. Urval sker löpande, så vi ser gärna din ansökan så snart som möjligt. För frågor kring tjänsten, kontakta ansvarig konsultchef Marie Källström via mail marie.kallstrom@jurek.se
I denna process samarbetar uppdragsgivaren med Jurek Recruitment & Consulting. Urval sker löpande, så vi ser gärna din ansökan så snart som möjligt. För frågor kring tjänsten, kontakta ansvarig konsultchef Marie Källström via mail marie.kallstrom@jurek.se
