Filialchef Till Certego Sundsvall
Bergvik & Partners AB / Byggjobb / Sundsvall Visa alla byggjobb i Sundsvall
2026-07-10
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Är du en resultatorienterad ledare som får människor att växa, prestera och trivas?
CERTEGO är en ledande nordisk leverantör av kompletta säkerhetslösningar. Våra värderingar: Jag tar ansvar, Vi vill alltid bli bättre och Tillsammans gör vi det enkelt hjälper oss framåt i arbetet till att uppnå vår vision- att vara Norra Europas främsta expert på oberoende tillträdes- och övervakningslösningar, vi vill att säkerhet ska vara tryggt och enkelt för ännu fler.
Vi söker dig som motiveras av att skapa resultat genom andra människor. Du är en trygg ledare som bygger starka team, samtidigt som du har ett tydligt affärsfokus och drivs av att utveckla verksamheten, stärka kundrelationerna och skapa lönsam tillväxt.
Din roll
Som Filialchef har du det övergripande ansvaret för filialens verksamhet, medarbetare och resultat. Du leder ett kompetent team och arbetar nära både kunder och medarbetare för att säkerställa hög kvalitet, god arbetsmiljö och en stark affärsutveckling.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Leda och utveckla filialens verksamhet mot uppsatta mål
Driva försäljning, tillväxt och lönsamhet
Coacha och utveckla medarbetare och ledare i deras dagliga arbete
Skapa engagemang, delaktighet och en stark lagkänsla
Säkerställa effektiv drift och hög leveranskvalitet
Ansvara för budget, resultat och verksamhetsuppföljning
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer
Arbeta aktivt med marknads- och omvärldsbevakning
Vem är du?
För att lyckas i rollen tror vi att du är en ledare som kombinerar affärsmässighet med ett genuint intresse för människor. Du är van att ta ansvar för resultat och trivs i en roll där du får skapa förutsättningar för både medarbetare och verksamhet att utvecklas.Publiceringsdatum2026-07-10Kvalifikationer
Erfarenhet av att leda och utveckla medarbetare
Dokumenterad erfarenhet av budget-, resultat- och affärsansvar
Erfarenhet från tjänste-, entreprenad- eller projektverksamhet
God förmåga att skapa och utveckla kundrelationer
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet från säkerhets-, el-, installations- eller entreprenadbranschen.
Då vissa uppdrag kan vara säkerhetsklassade krävs svenskt medborgarskap samt godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Vårt erbjudande till dig
CERTEGO har som målsättning att vara branschens främsta arbetsgivare. En del i det är att vi lägger stor vikt vid din personliga utveckling och erbjuder bra anställningsvillkor. Du kan få ta del av bland annat förmånsbil, där vi erbjuder miljövänliga alternativ samt friskvårdsbidrag. För oss är det viktigt att du trivs och vi arbetar för en hög teamkänsla. Kollektivavtal finns mellan Svemek och Unionen.
Vill du veta mer om hur en arbetsdag kan komma att se ut och bekanta dig med eventuella blivande kollegor? Följ oss på Facebook och LinkedIn! Där kan du också se nyheter inom CERTEGO och se våra lediga tjänster.
Vi erbjuder bland annat:
Förmånsbil
Friskvårdsbidrag
Kollektivavtal
Möjligheter till personlig och professionell utvecklingSå ansöker du
I denna rekrytering samarbetar CERTEGO med Bergvik & Partners.
Vid eventuella frågor kring rollen är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Robin Ring på robin.ring@bergvikpartners.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8047819-2096923". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bergvik & Partners AB
(org.nr 559380-6705), https://jobb.bergvikpartners.se
Heffners allé 30 (visa karta
)
856 33 SUNDSVALL Arbetsplats
Bergvik & Partners Kontakt
Robin Ring robin.ring@bergvikpartners.se Jobbnummer
9999817