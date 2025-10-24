Field Service Engineer
Cornea Medical
Cornea Medical har sedan starten 2018 varit en pålitlig och innovativ aktör inom den svenska ögonvårds branschen. Med flera decenniers samlad erfarenhet har vi etablerat oss som en ledande distributör av avancerade ögonlasrar för synkorrigering samt diagnostiska system för både privata och offentliga ögonkliniker i Norden.
Vårt fokus ligger på att leverera högkvalitativa lasersystem inom refraktiv kirurgi, tillsammans med tillhörande diagnostisk utrustning. Vi representerar flera världsledande varumärken och arbetar nära våra leverantörer för att våra kunder alltid ska ha tillgång till den senaste tekniken.
Vårt uppdrag är inte bara att leverera utrustning - utan att skapa trygghet och långsiktiga relationer genom utbildning, teknisk support och service av högsta kvalitet.
Hos Cornea Medical är det personliga engagemanget en självklar del av vardagen. Vår styrka ligger i nära relationer till både våra kunder och leverantörer. Vi har hög teknisk kompetens och ett genuint intresse för att hjälpa våra kunder genom smarta, hållbara lösningar.
Om rollen
Som Field Service Engineer blir du del av det viktiga samspelet mellan oss och våra kunder för att se till att de får den bästa möjliga supporten. Rollen kräver goda tekniska kunskaper inom medicinsk utrustning både vad gäller hårdvara och mjukvara samt en hands-on attityd och stark felsökningsförmåga. Merparten av arbetet sker på plats hos våra kunder där det är viktigt med en stark servicekänsla och en trygghet i att arbeta självständigt, samt en vilja att resa. Hos oss blir du en värdefull del av vårt service- och supportteam, där du får stöd av engagerade och erfarna kollegor samtidigt som du utvecklas i din roll.
Ditt ansvarsområde kommer att inkludera att:
Leverera och installera medicinsk utrustning inom ögonsjukvård och oftalmologi.
Genomföra förebyggande underhåll och service för att säkerställa utrustningens driftsäkerhet och prestanda.
Leverera professionell service, underhåll och teknisk support för alla våra produkter ute hos våra kunder, både vid planerade besök och i akutsituationer.
Självständigt planera och kommunicera service- och underhålls-besök hos våra kunder enligt löpande behov.
Leverera teknisk support och rådgivning till våra kunder via fjärruppkoppling, telefon och mail under kontorstid.
Dokumentera ditt arbete noggrant genom att skapa rapporter och underlag samt följa rutiner och bestämmelser.

Profil
Du är en positiv och kommunikativ person som har lätt att samarbeta med andra och du har en känsla för att leverera en hög nivå av service.
Du har en teknisk utbildning inom medicinteknik, elektroteknik eller liknande område, alternativt motsvarande erfarenhet.
Du har en vilja att resa i arbetet inom de nordiska länderna, ca 50 övernattningar/år.
Har erfarenhet av medicinteknisk utrustning.
Kommunicerar flytande på svenska och har väldigt goda engelskkunskaper (andra nordiska språk är ett plus).
Du har goda kunskaper i verbal och skriven kommunikation.
B-körkort är ett krav.
Högskoleutbildning inom medicinteknik eller liknande område är meriterande.
Erfarenhet inom oftalmologi och ögonbranschen är meriterande.
Erfarenhet inom sjukvården är meriterande.
Erfarenhet av IT, nätverk och serverhantering är meriterande.
Erfarenhet av DICOM är meriterande.
Vad erbjuder vi?
Möjligheten att själv planera och styra över ditt eget arbete. Frihet under ansvar.
Möjlighet att utvecklas tekniskt och arbeta över flera ansvarsområden.
Förmånsbil för användning i tjänsten och privat.
Upplärning och utbildning tillsammans med dina kollegor, utbildningar hos våra leverantörer i Europa samt löpande kompetensutveckling.
Möjligheten att påverka företagets inriktning och verksamhet för att se till att vi ständigt utvecklas och har en god sammanhållning.
Ansökan: Skicka din ansökan och ditt CV till: info@corneamedical.com
Urval Sker löpande och vi kommer att starta processen i slutet av November Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
