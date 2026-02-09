Field Lead - Hemfrid Köping 2026
2026-02-09
Hemfrid är Sveriges största företag inom hemstädning. Vi hjälper våra kunder med tjänster så som städning, fönsterputs, flyttservice och mycket annat. Vi söker dig som älskar utmaningar och att se dina kollegor utvecklas!
Just nu söker vi en Field Lead till Hemfrid i Köping.Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
I rollen som Field Lead arbetar du pedagogiskt och coachande. Du är ansvarig för utbildningen av nyanställda samt coachning av befintliga kollegor på Hemfrid i Köping. I denna roll har du, tillsammans med din närmsta chef, ansvar för den utbildning och kunskap som de nya kollegorna tillhandahåller.
Du arbetar utifrån en pedagogisk modell och vägleder den nyanställde, samt befintliga medarbetare, i riktlinjer samt policys för Hemfrids arbete ute hos våra kunder. I rollen ingår att ge dina kollegor de allra bästa förutsättningarna samt en positiv och trygg stöd för att de ska lyckas i sitt arbete hos oss på Hemfrid. Som Field Lead har du själv inte några fasta kunder du går till, utan du kommer att introducera dina nya kollegor i de kunders bostäder som den nyanställde sedan kommer arbeta hos. Vidare utför du kundbesök i coachande syfte för de befintliga medarbetarna, samt ansvarar för att kvalitetssäkra olika genomförda städuppdrag ute hos våra kunder.
Du kommer även att täcka för vår Area Manager vid behov, och stöttar då med administrativa arbetsuppgifter för att säkerställa att det dagliga arbetet fungerar smidigt.
I dina arbetsuppgifter som Field Lead ingår bland annat:
Utbildning och coachning av nyanställda i våra kunders privata hem
Uppföljning av ny kollega efter avslutad handledning
Kvalitetssäkring för städuppdrag
Kvalitetshöjande åtgärder för teamet
Hålla i städutbildningar i grupp
Vara expert på medel och material
Delta engagerat i arbeten som utvecklar teamet
Täcka för våra Area Managers vid sjukdom och frånvaro
Kunduppföljning och kundbesök vid behov
Vi erbjuder
Vi har en tydlig ambition - att vara branschens bästa arbetsgivare. För oss är det en självklarhet att erbjuda bra villkor för våra anställda, bland annat:
En tillsvidareanställning med 100% sysselsättningsgrad
Kollektivavtal och bra anställningsvillkor
Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring, pensionsförsäkring
Friskvårdsbidrag på 2400 kr per år
Olika utbildningar inom ledarskap, kundservice och hemstädning, med fokus på din utveckling!
Goda möjligheter att utvecklas och växa inom Hemfrid
Gratis mobilabonnemang
Härliga kollegor från hela världen!
I din roll som Field Lead kommer du att arbeta både ute hos våra kunder i Köping med upplärning av våra nyanställda Hemfridare, samt på kontoret med undervisning och administrativa uppgifter.Profil
Som Field Lead söker vi dig som brinner för coachning och utveckling av dina kollegor. Du är pedagogisk, tålmodig och ansvarsfull. Att vara noggrann och strukturerad är viktigt för dig och du behöver även vara engagerad och ha en positiv attityd. Självklart skall du brinna för städning, precis som vi gör!
Inför denna tjänst kräver vi att du:
Har mycket god tidigare erfarenhet av hemstädning
Innehar B-körkort (från Sverige eller EU)
Goda språkkunskaper i både svenska och engelska
Kan arbeta flexibla arbetstider måndag-fredag mellan klockan 07:00 -17:00
Meriterande är om du:
Har arbetat i en ledande roll inom just städning samt har jobbat i administrativa verktyg tidigare
Har erfarenhet av fönsterputs, något serviceyrke eller andra städtyperSå ansöker du
Du skickar in din ansökan till tjänsten via "Ansök här" nedan. Vi använder ett personlighetstest i denna rekryteringsprocess för att göra ett objektivt urval för tjänsten.
Vid frågor om rekryteringsprocessen vänligen kontakta vår HR-avdelningen på HR@hemfrid.se
.
Vill du vara med på vår resa? Ansök nu!
Välkommen till Hemfrid!
