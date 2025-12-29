Field Lead - Hemfrid Falun
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Falun Visa alla städarjobb i Falun
2025-12-29
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Falun
, Sandviken
, Ockelbo
, Gävle
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige
Hemfrid expanderar till Falun - och nu söker vi vår första Field Lead!
Nu händer det - Hemfrid öppnar i Falun, Borlänge och Säter! Och för att bygga upp vårt nya område söker vi en driven, pedagogisk och inspirerande Field Lead som vill vara med från allra första stund.
Det här är en unik chans att forma teamet, sätta rutiner och etablera Hemfrids höga kvalitet i Falun, Borlänge och Säter. Du är med och lägger grunden - och sätter standarden - för vår nya satsning i DalarnaPubliceringsdatum2025-12-29Profil
Vi söker dig som brinner för att coacha och utveckla andra. Du tycker om att ta ansvar, du är pedagogisk och tålmodig - och du känner stolthet i att se andra lyckas. Du har ett öga för kvalitet och detaljer, och du möter både kunder och kollegor med energi och en positiv inställning.
Och viktigast av allt: du delar vår passion för att förenkla människors vardag och skapa skinande rena hem.
Inför denna tjänst kräver vi att du:
Har mycket god tidigare erfarenhet av hemstädning
Innehar B-körkort (från Sverige eller EU)
Goda språkkunskaper i både svenska och engelska
Kan arbeta flexibla arbetstider måndag-fredag mellan klockan 07:00 -17:00 Meriterande är om du:
Har arbetat i en ledande roll inom just städning samt har jobbat i administrativa verktyg tidigare
Har erfarenhet av fönsterputs, något serviceyrke eller andra städtyper
Om rollen
I rollen som Field Lead arbetar du pedagogiskt och coachande. Du är ansvarig för utbildningen av nyanställda samt coachning av befintliga kollegor på Hemfrid i Falun, Borlänge och Säter. I denna roll har du, tillsammans med din närmsta chef, ansvar för den utbildning och kunskap som de nya kollegorna tillhandahåller.
Du vägleder den nyanställde och befintliga medarbetare, i riktlinjer samt policys för Hemfrids arbete ute hos våra kunder. I rollen ingår att ge dina kollegor de allra bästa förutsättningarna och stöd för att de ska lyckas i sitt arbete hos oss på Hemfrid. Vid behov kommer du även själv att utföra egna städuppdrag hos våra kunder. Vidare utför du kundbesök i coachande syfte för de befintliga medarbetarna, samt ansvarar för att kvalitetssäkra olika genomförda städuppdrag ute hos våra kunder. Du kommer även att täcka för vår Area Manager vid behov, och stöttar då med administrativa arbetsuppgifter för att säkerställa att det dagliga arbetet fungerar smidigt.
I dina arbetsuppgifter som Field Lead ingår bland annat:
Utbildning och coachning av nyanställda i våra kunders privata hem
Uppföljning av ny kollega efter avslutad handledning
Kvalitetssäkring för städuppdrag
Kvalitetshöjande åtgärder för teamet
Hålla i städutbildningar i grupp
Vara expert på medel och material
Delta engagerat i arbeten som utvecklar teamet
Täcka för våra Area Managers vid sjukdom och frånvaro
Kunduppföljning och kundbesök vid behov
En roll där du får kombinera ledarskap, struktur, kvalitet och människors utveckling - varje dag
Vi erbjuder
Vi har en tydlig ambition - att vara branschens bästa arbetsgivare. För oss är det en självklarhet att erbjuda bra villkor för våra anställda, bland annat:
En tillsvidareanställning med 90% sysselsättningsgrad
Kollektivavtal och bra anställningsvillkor
Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring, pensionsförsäkring
Friskvårdsbidrag på 2400 kr per år
Olika utbildningar inom ledarskap, kundservice och hemstädning, med fokus på din utveckling!
Goda möjligheter att utvecklas och växa inom Hemfrid
Gratis mobilabonnemang
Härliga kollegor från hela världen! I din roll som Field Lead kommer du att arbeta både ute hos våra kunder i Falun, Borlänge och Säter med upplärning av våra nyanställda Hemfridare, samt på kontoret med undervisning och administrativa uppgifter.Så ansöker du
Vill du vara med och bygga Hemfrid i Falun, Borlänge och Säter från start? Toppen - det vill vi också! Skicka in din ansökan redan idag.
Välkommen till Hemfrid - och till vår helt nya satsning i Dalarna! Du skickar in din ansökan till tjänsten via "Ansök här" nedan. Vi använder ett personlighetstest i denna rekryteringsprocess för att göra ett objektivt urval för tjänsten. Vid frågor om rekryteringsprocessen vänligen kontakta vår HR-avdelningen på HR@hemfrid.se
. Vill du vara med på vår resa? Ansök nu! Välkommen till Hemfrid! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444) Arbetsplats
Hemfrid Kontakt
Christoffer Tormod christoffer.tormod@hemfrid.se Jobbnummer
9664984