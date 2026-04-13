Fibertekniker till Ledningsstödsavdelningen
Försvarsmakten söker Fibertekniker till Ledningsstödsavdelningen i Bålsta för att stärka vårt viktiga och kompetenta team. Du kommer arbeta nära dina kollegor i en prestigelös miljö med god gemenskap och möjlighet till personlig utveckling.
Som fibertekniker i försvarsmiljö arbetar du med kritisk infrastruktur som aldrig får stanna.
Du kommer till stor del arbeta självständigt i din roll vilket medför krav på att du är en driven person som kan ta självständiga beslut och har ett stort ansvarskännande. Din roll är ofta en del av olika projekt vilket innebär att du behöver vara bekväm i att jobba inom projektform samt bidra med din expertis för att projektet ska gå i mål så framgångsrikt som möjligt.
Du kommer att tillhöra en sektion som primärt arbetar inom IT och Teknisk Bevakning, du kommer således att behöva vara öppen för att bekanta dig med dessa områden.
Vi välkomnar även personer utan tidigare erfarenhet av Försvarsmakten att söka till oss.
Om verksamheten
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) har ett samlat ansvar för drift, underhåll och förvaltning av alla ledningsstödsystem i Försvarsmakten. FMTIS verkar kontinuerligt i fred, kris och krig vilket innebär att förbandet är ständigt insatt såväl nationellt som internationellt. Förbandet har mer än 2000 medarbetare spridda på drygt 30 orter i landet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Installation och terminering av fiber samt koppar
Fibersvetsning, mätning och dokumentation
Kontakt med kunder, projektledare och andra tekniker
Ansvara för att installationerna håller hög teknisk och visuell standardPubliceringsdatum2026-04-13Kvalifikationer
Kunskap och erfarenhet av installation, svetsning och mätning av fiber
God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska
B-körkort manuell växellåda Dina personliga egenskaper
Som person har du förmågan att arbeta både i team och självständigt. Du är prestigelös, hjälpsam, har god analytisk förmåga, strävar efter att arbeta med hög kvalitet. Du kan ta egna initiativ och är ansvarskännande. Du är positiv och att bemöta människor på ett bra sätt är en självklarhet för dig.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Det är meriterande om du har:
Arbetat i Försvarsmakten eller totalförsvaret
Är certifierad fibertekniker
Erfarenhet av Försvarsmaktens IT-infrastruktur
Erfarenhet av arbete i projektform
Erfarenhet av arbete inom IT
Erfarenhet av arbete inom Teknisk Bevakning
Vad kan Försvarsmakten erbjuda dig?
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa ryms. Hos oss är en bra balans mellan arbete och privatliv viktigt och vi erbjuder många karriärmöjligheter. Något av det vi erbjuder:
Utbildningar, certifieringar och seminarier utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål.
Träning på arbetstid 3 timmar per vecka och du kan även få träningskläder samt ersättning för träningsskor och startavgifter.
Flexibel arbetstid.
Semesterdagar efter ålder. 28 dagar under 31 år, därefter 31 dagar och vid 40 år 35 dagar.
Extra föräldralön vid föräldraledighet och VAB samt extra sjuklön och möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.Övrig information
Tillsvidareanställning som påbörjas med sex månaders provanställning för dig som inte är anställd inom Försvarsmakten.
Befattning: Civil. Tjänstgöringsgrad: Heltid, dagtid.
Placeringsort: Bålsta.
Resor i tjänsten förekommer.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Vill du veta mer om befattningen så är du välkommen att kontakta Sektionschefen för Ledningsstödsektion Bålsta.
Frågor rörande anställningsvillkor hänvisas till HR-generalist Hanna Ottosson.
Fackliga företrädare:
SACO Agneta Landquist
SEKO Matz Felix
OFRS Martin Sparr
OFRO Heikki Videll
Samtliga nås via växeln på 019 - 393 500
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-27. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121530".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
746 27 BÅLSTA
För detta jobb krävs körkort.
Sektionschefen Ledningsstödsektion Bålsta 019 - 393 500
