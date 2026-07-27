Elevassistent - diabetes
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2026-07-27
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Lunds Montessorigrundskola är en fristående skola som drivs av en ideell föräldraförening. Skolan bedriver undervisning för åk.F-9 och har totalt 280 elever. Vi erbjuder en trygg miljö där elever kan växa och utvecklas i egen takt, utifrån egna förutsättningar och behov. Undervisningen sker ofta i mindre grupper, vilket ger varje elev stort utrymme att utvecklas i sitt lärande. Vi tillämpar ett elevaktivt arbetssätt och använder montessorimateriel på alla stadier. Elever på Lunds Montessorigrundskola blir väl förberedda kunskapsmässigt, vilket inte minst visar sig genom goda studieresultat.
På Lunds Montessorigrundskola arbetar skickliga och mycket engagerade pedagoger, totalt har vi 48 medarbetare. Arbetslagen består av legitimerade lärare med montessoriutbildning, resurspedagoger, elevassistenter och specialpedagoger. De arbetar tillsammans stadievis som team. Pedagogerna lägger lika stor vikt vid bemötandet gentemot eleverna, på att stärka eleverna och deras självförtroende, som på att förmedla kunskap. Precis som Maria Montessori sa handlar utbildning inte bara om faktakunskap, utan det är en viktig del i processen att växa som människa.
Vi söker nu en elevassistent till enskild elev på mellanstadiet (åk.6), med behörighet och erfarenhet att arbeta med barn som har diabetes. Du arbetar aktivt med enskild elev och tillsammans med lärare för att eleven ska nå målen i grundskolan. Tjänsten är ett föräldraledighetsvikariat under läsåret 26/27. Tillträde snarast efter bredvid gång. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26
E-post: rektor@lmgilund.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Elevassistent diabetes". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Föreningen Lunds Montessorigrundskola
Sankt Lars väg, Byggnad 4 (visa karta
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222 70 LUND Arbetsplats
Lunds Montessorigrundskola Kontakt
Rektor
Sara Lill sara.lill@lmgilund.se 0761401909 Jobbnummer
10013234