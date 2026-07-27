Konferensservis och konferensvärd
Piperska Muren Aktiebolag / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2026-07-27
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Piperska Muren är ett välkänt landmärke på Kungsholmen och har under olika skepnader levererat mat och festligheter till sina kunder i 200 år. I vår nuvarande form har vi hjälp såväl Stockholmare som internationella kunder med konferenser och fester sedan 1999.
Vi söker nu en servitör/servitris till vår konferensavdelning som också kan agera som konferensvärd mellan september-november 2026.
Eftersom arbetet innebär mycket gästkontakt ser vi gärna att du trivs att vara ute bland gäster, hitta smidiga lösningar samt är van att ha en överblick över dagen och veckans gäster och önskemål. Vi jobbar prestigelöst och hjälper till där det behövs.
Du är även flexibel, pigg, slitstark och klarar av långa arbetspass med ett leende på läpparna.
Dagliga arbetsuppgifterna på Piperska Murens konferensavdelning innefattar allt från att hälsa gäster välkomna när de kommer samt hjälpa dem att hitta till sina lokaler, servera kaffe och lättare förtäring, plocka disk samt hjälpa kunder med diverse problem under dagen. En fördel är om du kan fatservering.
Tjänsten är en heltidstjänst på 100 % främst dagtid, men där kvällar och helger även kan förekomma.
Kollektivavtal (Visita-HRF) finns självklart hos oss.
Rekrytering sker löpande. Anställningens start är planerad till 1 september. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: jobb@piperskamuren.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Konferensservis". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piperska Muren Aktiebolag
(org.nr 556038-4033)
Scheelegatan 14 (visa karta
)
112 28 STOCKHOLM Arbetsplats
Piperska Muren AB Jobbnummer
10013229