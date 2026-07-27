Kundservicemedarbetare på deltid till välkänt bolag!
Academic Work Sweden AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-07-27
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Vill du utvecklas inom kommunikation och kundrelationer vid sidan av dina eftergymnasiala studier? Läs mer nedan och ansök redan idag, då start är 31 augusti!Publiceringsdatum2026-07-27Om tjänsten
Academic Work söker för vår kund Kundservicemedarbetare till deras kontor i centrala Stockholm. Uppdraget är på deltid med start 31 augusti och sträcker sig långsiktigt vid sidan av dina eftergymnasiala studier.
Arbetet utförs på plats hos kunden och behovet är återkommande varje månad: 16-20 timmar, under de två sista veckorna, mellan arbetstiderrna 10:00-19:00, måndag - fredag. Du schemalägger dig själv utifrån din tillgänglighet och i överenskommelse med kund.Dina arbetsuppgifter
Som Kundservicemedarbetare hos vår kund arbetar du med utgående samtal till befintliga kunder i syfte att stärka kundrelationer och öka kundlojaliteten. Du hjälper kunder som överväger att lämna bolaget att fatta välgrundade beslut kring sin pension genom att ge professionell service och besvara deras frågor. Rollen innebär även att dokumentera samtal och administrera kundärenden i interna system.
Du blir en viktig del av ett team som arbetar mot gemensamma mål, där god service, professionellt bemötande och hög kvalitet i kunddialogen står i fokus.
Vi söker dig som
Studerar på eftergymnasial nivå och har minst 1,5 år kvar av dina studier
Trivs med telefon som främsta arbetsverktyg
Har mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift, då det används i det dagliga arbetet
Kan arbeta 16-20 h/mån, mellan 10:00-19:00, måndag - fredag, under de två sista veckorna varje månad
Det är meriterande om du:
Har tidigare erfarenhet av att arbeta med liknande roll inom kundservice, mötesbokning, etc.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som motiveras av att arbeta mot uppsatta mål och skapa goda kundrelationer. Du är kommunikativ, social och har lätt för att skapa förtroende. Som person är du nyfiken, lyhörd och resultatinriktad, med en vilja att utvecklas tillsammans med ditt team.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AGMA4J". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10013237