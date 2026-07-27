Slottsholmen söker Kock
Slottsholmen Hotell och Restaurang AB / Kockjobb / Västervik Visa alla kockjobb i Västervik
2026-07-27
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Slottsholmen i Västervik söker nu en kock som vill bli en del av vårt köksteam. Vi arbetar med svenska och lokala råvaror, klassiska smaker och moderna influenser. Hos oss är råvaran, hantverket och gästens helhetsupplevelse alltid i fokus.
Som kock hos oss arbetar du med både förberedelser och under service. Du ansvarar för din station och ser till att varje rätt lämnar köket med rätt kvalitet, smak och presentation.Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Förbereda och tillaga mat enligt recept och kvalitetskrav
Arbeta effektivt och strukturerat tillsammans med övriga köksteamet
Säkerställa god hygien, ordning och egenkontroll
Hantera råvaror på ett ekonomiskt och hållbart sätt
Bidra med engagemang, idéer och en positiv inställning
Vi söker dig som
Har några års erfarenhet från restaurangkök
Är van vid att arbeta med à la carte och service
Är noggrann, ansvarstagande och stresstålig
Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Har stolthet i ditt hantverk och ett öga för detaljer
Behärskar svenska eller engelska i tal
Vi erbjuder
En utvecklande arbetsplats i en unik miljö vid vattnet
Möjlighet att arbeta med säsongsbaserade och lokala råvaror
Varierande arbetsuppgifter och möjlighet att påverka
En arbetsplats med fokus på kvalitet, utveckling och laganda
Lön och anställningsform enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv
Till: Christopher@slottsholmen.com
eller Jamie@slottsholmen.com
Arbetsplats: Slottsholmen, Västervik
Tillträde: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Dag, kväll och helg enligt schema
Vi genomför intervjuer löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26
e-post
E-post: christopher@slottsholmen.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Slottsholmen Hotell och Restaurang AB
(org.nr 559131-4736), http://www.slottsholmen.com
Slottsholmsvägen 10 (visa karta
)
593 38 VÄSTERVIK Arbetsplats
Slottsholmen Hotell & Restaurang AB Kontakt
Kökschef
Christopher Lundgren christopher@slottsholmen.com Jobbnummer
10013230