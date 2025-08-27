Fibertekniker - Malmö

Till vår kund i Malmö & Helsingborg söker vi nu en erfaren fibertekniker som vill jobba på ett företag med god teamkänsla och högt i tak!Publiceringsdatum2025-08-27Om tjänsten
Du kommer ha ett varierande arbete där du utför arbetsuppgifter som fibersvetsning (singel/ribbon) kabeldragning, tekniska installationer, mätning, felsökning mm. Du kommer att jobba i ett team med härliga kollegor där alla jobbar för samma målsättning.
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid med ambitionen att du efter en period som anställd via Boost, får erbjudande att gå över till anställning direkt hos kunden. Tillträde enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns.
Om dig
Vi söker dig med relevant yrkesutbildning och/eller arbetslivserfarenhet som fibertekniker. Teleteknisk utbildning är meriterande. Du har ett brinnande intresse för teknik och en stor vilja av att lära dig. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Du gillar att träffa människor och har en god känsla för service och kundkontakt.
• God social förmåga för arbete i team och kundkontakter
• Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
• Körkort BSå ansöker du
Skicka ditt CV och personligt brev till oss där du talar om varför just du passar för den här tjänsten till: jobb@btp.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka din ansökan så fort som möjligt. Vid ansökan var god ange referens: Fibertekniker Om företaget
Boost är ett rekrytering- och bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet från branschen har vi de bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning inom installationsbranschen. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi. Så ansöker du
