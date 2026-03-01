Feriejobb sommaren 2026
2026-03-01
Lessebo kommun finns mitt i Glasriket och har cirka 8 300 invånare, drygt 300 företag och mer än 1 miljon besökare årligen. Kommunikationerna är goda med pendlingsavstånd till Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar. Vår verksamhet baseras i de fyra orterna Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv.
I Lessebo kommun finns en arbetsglädje och det är lätt att lära känna varandra med ett nära samarbete förvaltningar och politiker. Hos oss ska man mötas av en god service och ett gott bemötande. Det handlar om att ha ett gott samarbete mellan medarbetare och till våra medborgare. Vi satsar på utvecklingsfrågor och tillsammans skapar vi en grön kommun som vi är stolta över och där vi värnar om varandras framtid. Lessebo kommun ska vara en attraktiv och trygg plats att leva på, för alla invånare.Publiceringsdatum2026-03-01Arbetsuppgifter
Sommaren 2026 finns det möjlighet för ungdomar i Lessebo kommun att feriearbeta. Under ditt feriejobb får du en introduktion till arbetsmarknaden och arbetslivet samt möjligheten att tjäna egna pengar.
Lessebo kommun erbjuder feriejobb inom våra kommunala verksamheter samt inom föreningslivet.Kvalifikationer
Alla som är födda mellan juli och december 2008 samtalla som är födda 2009 och 2010 och är folkbokförda i Lessebo kommun har rätt att ansöka om feriejobb. Om du går en fyraårig gymnasieutbildning på anpassad gymnasieskola kan du också ansöka om feriejobb efter ditt tredje år på gymnasiet.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308627". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lessebo kommun
(org.nr 212000-0613) Kontakt
Handläggare för feriejobb
Neveen Hamzeh neveen.hamzeh@lessebo.se 047812603 Jobbnummer
9769517