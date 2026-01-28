Feriearbete - Hygienoperatör, Lantmännen Unibake Örebro
2026-01-28
Lantmännen Unibake är en av Europas ledande bagerikoncerner och producerar bröd för både dagligvaruhandeln, servicehandeln och foodservice. I Sverige driver vi totalt tre produktionsanläggningar förlagda i Örebro, Mantorp och Huddinge. Där bakar vi högkvalitativa produkter som hamburgerbröd, korvbröd, frukostbröd och bake-off-produkter. För att säkerställa en effektiv och hållbar distribution har vi även ett helautomatiserat fryslager i Örebro.
Vem gillar inte doften av nybakat! Trivs du dessutom i en processorienterad miljö med fokus på kvalitet och arbetsmiljö? Då kanske du är vår nya hygienkollega på vår site i Örebro.
I bageriet i Örebro tillverkar vi korvbröd och hamburgerbröd under varumärket Korvbrödsbagarn och via vårt intilliggande fryslager säkerställer vi att kunder och konsumenter får ta del av samtliga produkter i vår produktportfölj.
Vi söker nu medarbetare till vårt hygienteam för feriearbete, sommaren 2026.
Som del av teamet fyller du en viktig roll i att säkerställa en hög hygienstandard på städningen i vårt bageri. Du är noggrann och månar om kvalité genom att följa uppsatta rutiner samtidigt som du uppmuntras att komma med idéer på hur vi tillsammans kan förbättra arbetsmiljön, säkerheten och arbetssätten i vår vardag. I teamet hjälper vi varandra och delar kunskap för att tillsammans nå våra mål.
Du kommer i första hand ansvara för rengöring av diverse utrustning i vår produktion. I arbetsuppgifterna ingår även städ på kontor, omklädningsrum och övriga utrymmen. Från tid till annan kan det också finnas behov av att hjälpa till med städuppgifter på andra flöden eller områden. Arbetet är fysiskt och det är därför viktigt med en god fysik och att du tar ansvar för ditt eget välmående. I rollen rapporterar du till Hygiene Lead & Coordinator. Arbetstiden är främst förlagd till dag och helgarbete förekommer.
Du har:
- Pågående/slutförd gymnasieutbildning eller motsvarande erfarenhet
- God förmåga att ta till dig och följa skriftliga instruktioner och säkerhetsföreskrifter
- Goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift
- Har vid anställningens ingång fyllt 18 år (sommar 2026)
Det är starkt meriterande om du även har:
- Erfarenhet av städ och hygien, med fördel inom tillverkningsindustri och gärna livsmedel/bageri
- En utbildning inom livsmedelshygien
- Erfarenhet av att hantera flera processer parallellt, hygien/städ och säkerhet, med en förmåga att se helhet och samband
Du är:
- En lagspelare som stöttar och hjälper dina kollegor samtidigt som du också kan arbeta självständigt
- Kvalitetsmedveten och noggrann
- Nyfiken och lättlärd samt gillar förbättring och problemlösning
- Engagerad, ansvarstagande och ser ditt arbete som del av en större helhet
- Öppen med fallenhet för tydlig, ärlig och ödmjuk kommunikation
Vad vi erbjuder dig
Hos Lantmännen Unibake får du möjlighet att utveckla dina yrkeskunskaper och bidra med din kompetens genom hela produktionskedjan. Vi är en arbetsplats där varje medarbetare har en viktig roll i helheten. Samtidigt är vi del av en stor internationell koncern - Lantmännen - vilket innebär tillgång till interna utvecklingsmöjligheter och karriärvägar inom flera branscher och länder.
Vi arbetar aktivt med intern rörlighet och vill att våra medarbetare ska känna både engagemang och trygghet i sitt arbete. Tillsammans gör vi skillnad - Come to work with people with an appetite for more !
Lön
Lön och skifttidsersättning utbetalas enligt centralt och lokalt avtal med LIVS.
Låter det intressant?
Vi hoppas det! Du ansöker till tjänsten online, gärna så snart som möjligt men senast 2026-03-01.
För en mer objektiv och inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot personligt brev utan ber dig istället att besvara urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. I rekryteringsprocessen ingår kompetensbaserade intervjuer, med syfte att främja en rättvis utvärdering för alla kandidater. På Lantmännen är det viktigt att alla har lika möjligheter till anställning och utveckling i koncernen.
Som slutkandidat kommer du att genomföras en bakgrundskontroll via vår leverantör ToFindOut. Har du frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Karl-Axel Karlsson på karl-axel.karlsson@lantmannen.com
Vi ser fram emot din ansökan!
Lantmännen Unibake is a leading global bakery company within the Lantmännen Group. With expertise in bakery products for food service and retail, we serve consumers around the clock and across the world every day. The aim is to make bread and pastry a profitable business for our customers through tasty, high-quality products and innovative solutions and based on a sustainable mind-set and excellent food safety standards. Headquartered in Copenhagen, Denmark, Lantmännen Unibake operates modern bakeries around the world and has sales in more than 60 countries. The brand portfolio comprises a range of well-established B2B and BtC brands e.g. Schulstad Bakery Solutions, Schulstad, Bonjour, Vaasan, Pastridor and Hatting. Lantmännen Unibake has a turnover of EUR 1.5 billion and employs more than 6,000 people in 20+ countries.
