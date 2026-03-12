Felsökare - Tåg

Aura Personal AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm
2026-03-12


Aura Train & Rail är ett nytt och nischat affärsområde inom Aura Personal, skapat för att möta tåg- och järnvägsbranschens växande behov av rätt kompetens - både idag och på lång sikt.
Just nu söker vi erfarna felsökare till våra kunder inom tågbranschen. Vi letar efter dig som vill ta en central och tekniskt avancerad roll i arbetet med att säkerställa hög tillgänglighet och driftsäkerhet i tågtrafiken.
Om rollen:
Som felsökare är du en teknisk specialist med ansvar för att identifiera, analysera och åtgärda fel på tåg. Rollen kombinerar praktiskt arbete ute i depå och på fordon med mer analytiska uppgifter såsom rotorsaksanalyser och förbättringsarbete. Du är en nyckelperson i att säkerställa att fordonen lämnar depån i bästa möjliga skick.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter

Säkerställa att tåg är driftsäkra och redo för trafik

Driva och utveckla operativ tillgänglighet med hjälp av RVM som beslutsstöd

Utföra felsökning, reparationer och avhjälpande åtgärder direkt på fordonen

Genomföra rotorsaksanalyser och ta fram korrigerande samt förebyggande åtgärder

Bidra till ständiga förbättringar genom tidig identifiering av problem och lösningar

Säkerställa att allt arbete utförs enligt gällande regelverk och säkerhetskrav

Arbetsplats
Behovet av kompetens är stort och vi söker dig som kan arbeta inom Storstockholm, men även dig som har möjlighet och intresse att arbeta på andra orter runt om i landet.
Vi ser fram emot att höra ifrån dig, har du frågor gällande tjänsten så kontakta Jens Ström på jens.strom@aurapersonal.se alt 0708-380369.

