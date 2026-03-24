Fastighetstekniker till Bro
Victoriahem AB / Fastighetsskötarjobb / Upplands-Bro Visa alla fastighetsskötarjobb i Upplands-Bro
2026-03-24
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Victoriahem AB i Upplands-Bro
, Sollentuna
, Sigtuna
, Stockholm
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa trivsamma hem?
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad fastighetstekniker till vårt team i Bro. Vill du bli en nyckelspelare i att säkerställa en trygg och välfungerande boendemiljö för våra hyresgäster? Då kan det vara dig vi söker!
Om rollen
Som fastighetstekniker har du en viktig roll i det dagliga underhållet av våra fastigheter. Du ansvarar för reparationer, felsökning och service hos våra hyresgäster och i fastigheten i stort. Du är en del av ett team där vi tillsammans skapar värde genom hög service och god kontakt med våra hyresgäster.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Reparation och service
Generellt felavhjälpande underhåll
Ronderingar och tillsyn för att förebygga problem
Medverkan i systematiskt brandskyddsarbete
Deltagande i områdesaktiviteter för att stärka gemenskapen i området
Vem är du?
Vi söker dig som är ansvarstagande, lösningsorienterad och har ett stort intresse för service. Du är strukturerad, arbetar självständigt och trivs i en roll där du har kontakt med många människor. Ditt arbete gör skillnad varje dag!
Vi ser gärna att du har:
Arbetslivserfarenhet från roll som fastighetstekniker, reparatör eller liknande, alternativt annan erfarenhet eller utbildning som vi bedömer likvärdig
Erfarenhet inom VVS och/eller elarbete är meriterande
Erfarenhet av att arbeta i fastighetssystem, exempelvis Vitec
B-körkort (manuellt)
Goda kunskaper i svenska och engelska, ytterligare språk är meriterande
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser gärna att du är en lagspelare som trivs med att ta egna initiativ och driva ditt arbete framåt. Du är serviceinriktad och förstår helheten i att alla behöver ta sitt ansvar och leverera hög service varje dag.
Vi erbjuder
Läs mer om oss och vad vi erbjuder som arbetsgivare på vår hemsida.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Bro
Bakgrundskontroll och personlighetstest via Alva Labs ingår i rekryteringsprocessen
Vi går igenom ansökningar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor? Kontakta Förvaltare Josef Mounahi på josef.mounahi@victoriahem.se
.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-09-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7423635-1909134". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Victoriahem AB
(org.nr 556695-0738), https://victoriahem.teamtailor.com
Björklyckestigen 4 (visa karta
)
197 35 BRO Arbetsplats
Victoriahem Jobbnummer
9815296