Fastighetstekniker
Region Gotland / Fastighetsskötarjobb / Gotland Visa alla fastighetsskötarjobb i Gotland
2026-02-02
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Fastighetsservice Gotland
Förvaltningens fastighetsavdelning förvaltar regionens byggnadsbestånd som omfattar sjukhus, skolor, förskolor, administrativa lokaler m.
m. Vår huvudsakliga uppgift är att se till att regionens förvaltningar och externa kunder har ändamålsenliga lokaler till lägsta möjliga kostnad.
Enhetens fastighetstekniker ansvarar för tillsyn och skötsel av det regionala byggnadsbeståndet på Gotland. Enheten utför även kompletteringsarbeten inom bygg-, el-, och VVS-området.
Som fastighetstekniker ingår du i ett väl inarbetat arbetslag med stor lagkänsla, kunskap och erfarenhet.Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Du kommer att få möjlighet att arbeta och utvecklas i din roll som fastighetstekniker med tillsyn, skötsel, förebyggande underhåll och reparationer, planering, montering, göra tekniska beskrivningar av installationer samt nyinstallationer.
Tjänsten är i första hand inriktad mot arbete på mellersta Gotland. I uppdraget ingår även att utföra verksamhetsanknutna tjänster inom kompetensområdet på uppdrag från våra interna verksamheter.
Beredskapsarbete kan komma att ingå i tjänsten.
Vem är du?
Vi ser att du har någon form av dokumenterad relevant utbildning samt erfarenhet av ovan beskrivna eller liknande arbetsuppgifter. Relevant erfarenhet från yrkesområdet är ett krav. B-körkort krävs i arbetet.
Specialkompetens inom styr och regler, ventilation eller kylteknikområdet är extra meriterande.
God datorvana krävs för att hantera våra uppdrag genom arbetsordersystem och för att hantera våra administrativa stödsystem. Du behärskar det svenska språket väl både i tal och skrift.
Du skall kunna arbeta självgående och vara initiativrik, men även ha lätt för att samarbeta. Ansvarstagande i uppdraget och förmåga att hantera kundkontakter ser vi som viktigt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att skapa en effektiv, kvalitetssäkrad och hållbar samhällsbyggnadsprocess som möter våra boendes, företagares och besökares behov i dag och i framtiden. Vi ansvarar för bland annat fysisk planering, byggande och förvaltning av byggnader, infrastruktur och parker.
För att lyckas i vårt uppdrag är samverkan, service och kvalitet centrala begrepp. Vi skapar förutsättningar för långsiktigt hållbar samhällsutveckling - tillsammans!
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/75". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Fastighetsservice Gotland Kontakt
Stefan Ekelöf, enhetschef 0498-269327 Jobbnummer
9716194