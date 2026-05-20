Fastighetstekniker
2026-05-20
Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsförvaltningsavdelning förvaltar regionens byggnadsbestånd som omfattar sjukhus, skolor, förskolor, administrativa lokaler m.m. Vår huvudsakliga uppgift är att se till att regionens förvaltningar och externa kunder har ändamålsenliga lokaler till lägsta möjliga kostnad. Enhetens fastighetstekniker ansvarar för tillsyn och skötsel av det regionala byggnadsbeståndet i Visby. Enheten utför även kompletteringsarbeten inom bygg-, el-, och VVS-området.
Vi söker nu en driven och serviceinriktad fastighetstekniker som vill vara med och bidra till att våra fastigheter är trygga, välfungerande och attraktiva. Publiceringsdatum2026-05-20Arbetsuppgifter
Hos oss får du möjlighet att arbeta självständigt med varierande arbetsuppgifter i en roll där ingen dag är den andra lik. Som fastighetstekniker hos oss kommer du att:
• Ansvara för drift, underhåll och service av våra fastigheter
• Utföra felavhjälpning och akuta reparationer
• Genomföra planerat underhåll och besiktningar
• Hantera och samordna kontakter med externa entreprenörer
• Utföra mindre el-, VVS- och snickeriarbeten
• Säkerställa att fastigheter och tekniska system följer gällande lagar och föreskrifter
• Vara hyresgästernas första kontakt vid tekniska frågor
• Dokumentera utförda arbeten i vårt fastighetssystem
Vem är du?
Vi söker dig som har gymnasial utbildning inom fastighet, VVS, el eller motsvarande. Du har erfarenhet av fastighetsunderhåll och drift samt goda kunskaper inom byggnadsteknik. B-körkort är ett krav. Du uttrycker dig mycket väl på svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har genomgått relevant yrkeshögskoleutbildning eller annan vidareutbildning inom området. Behörighet för arbete med kyl- och värmepumpsanläggningar ses som en fördel, liksom erfarenhet av fastighetssystem, driftövervakning och arbete med hyresfastigheter.
Som person är du mogen, självständig och initiativtagande. Du är självgående och flexibel men samtidigt stabil i ditt arbetssätt. Din samarbetsförmåga och förmåga att skapa relationer, kombinerat med din empatiska sida, gör dig till en uppskattad teammedlem. Du kommunicerar väl muntligt och har en naturlig serviceinriktning. Med din ekonomiska medvetenhet, kreativitet och problemlösande analysförmåga bidrar du till att utveckla verksamheten.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare - med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt.
